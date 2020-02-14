口罩3月中日產600萬片幕後曝光！　沈榮津讚蘇貞昌「真的很感心」

▲蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供，下同）

記者黃巈禾／新北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院上月底拍板投入1.8億元增加60條口罩生產線，希望能日產千萬口罩。行政院長蘇貞昌14日偕同經濟部長沈榮津前往新北市視察口罩設備生產新機組。沈榮津也大讚蘇貞昌「真的很感心」。

有關口罩供應問題，沈榮津表示，行政院指示經濟部，第一、統一徵用，統一調度，統一售價，這樣三個一致性決定讓國人在口罩方面就很安心。

沈榮津指出，蘇貞昌也關心400多萬片的產能國人仍不放心，向他說「部長啊！你再想辦法，去發落60台出來，60台一台大概10萬片的產能，60台就600萬片，再加上既有的400萬片，那就有1000萬片每天這樣的產能，讓我們的國人同胞就比較安心」。

沈榮津透露，蘇貞昌指示後，他就去看工廠，但業者都認為「這個不可能的，過去是要四個月到半年，要縮短成一個月」，但他告訴業者「沒關係，我們請國家力量來幫忙」，對於所有財團法人研發單位、民間工具機業者都來幫忙，讓他相當感動。

沈榮津更說，希望3月中一天600萬片的產能可以出來，讓國人同胞可以安心，「也很感謝院長，採購計畫簽上去後，院長在忙碌之餘還特別回來批公文，真的很感心」，而蘇貞昌批完公文後，第二天就簽約，第二天下午訂金一半就進去了，讓廠商覺得有政府打拚真的很安心。