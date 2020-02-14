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海記海南雞飯熱門餐點送到家　新光三越推250間餐廳外送服務「與店內同價」

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▲新光三越服務零距離措施。（圖／新光三越提供、翻攝瑞季、檀島官方粉絲頁）

▲新光三越2月底前，館內250間餐飲將提供外送服務。（圖／新光三越提供、翻攝瑞記、檀島官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情狀態不明，民眾出門意願大減加上觀光客減少，實體消費逛街人潮受影響，百貨通路紛紛對外喊話，落實員工管理與消毒措施，針對客戶服務也趨向多元化，新光三越表示，2月底前將與國內2大外送業者合作，針對百貨內250間餐飲推出外送服務，而且價格跟民眾現場購買「保證同價」。

近期新冠肺炎疫情持續延燒，台灣雖未爆發社區感染，但民眾出門意願大減，衝擊零售、觀光、餐飲等行業，台灣最大連鎖百貨新光三越表示，主要經營本地客，雖流動客地來觀人潮確有影響，但主要集中在桃園以北門市，來店人數微幅衰退，幅度約低於10%，影響不大。

▲新光三越服務零距離措施。（圖／新光三越提供、翻攝瑞季、檀島官方粉絲頁）

雖然如此，針對現尚未明朗的新冠肺炎疫情，仍持續進行後續佈局，針對館內餐飲，集結全台180個品牌、約250個櫃位，將在2月底前提供「外送服務」，包括春水堂、檀島茶餐廳、瑞記海南雞飯、勝博殿豬排等，約有過半數餐飲品牌都能外送到家，日後還會陸續新增，連鼎泰豐都在細談名單之列。

▲新光三越服務零距離措施。（圖／新光三越提供、翻攝瑞季、檀島官方粉絲頁）

▲瑞記海南雞飯是台中中港店的熱門店。（圖／翻攝瑞記官方粉絲頁）

▲新光三越服務零距離措施。（圖／新光三越提供、翻攝瑞季、檀島官方粉絲頁）

▲檀島茶餐廳。（圖／翻攝檀島官方粉絲頁）

而針對外送平台會出現店內與外送不同價的情況，新光三越則表示，百貨內與外送平台合作的餐飲店，會做到「與店內同價」的保證，意即民眾在百貨內售價是250元，外送價格也是250元不會改變，僅需多支付外送服務費。

▲新光三越服務零距離措施。（圖／新光三越提供、翻攝瑞季、檀島官方粉絲頁）

▲從新光三越APP可直接進入美食地圖訂外送餐。

新光三越會員可從專屬APP專區，直接點選外送服務，亦或可登入外送業者平台叫餐，首波外送服務推出時，新光三越也計畫將推出優惠活動。

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