影／第二批包機何時來？　陳時中提「3點堅持」：121人名單已備妥

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，我國維持18例確診，隨著首批包機台商將於18日解隔離，第二批包機何時返台？也引發諸多討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他理解滯留在武漢相關人員與家人的心急，指揮中心已協調華航進行包機任務，並提供121位急需返台國人名單，就待陸方點頭放行，醫護防疫人員已待命，隨時都能出發。

▲中央流行指揮中心指揮官陳時中說明新冠肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，他相信滯留在武漢相關人員、家人都非常心急，「我們也很急」，不過將滯留武漢的台灣民眾接回台灣，必須先做到防疫優先，而陸方以各種理由拖延拒絕我方規劃與建議，對此感到非常遺憾。

他提到，在雙方洽談第一次包機任務時，我方已表達希望以弱勢優先為原則，並派遣醫護人員、檢疫人員做好登機前檢疫與部署，並在航程中給予旅客充分醫療照顧，另希望由華航班機協助運輸，然而陸方堅持由東航運載，基於弱勢優先原則，我方勉予同意。

不過，第一班包機在返台後，也爆出諸多爭議，包括有發燒個案上機、機上為安排醫護人員、旅客名單不符合弱勢優先等。

陳時中說，經故檢討考量中國方面為防疫事務繁重、相關人力物力緊張，基於互助原則，也提供121位急需返台國人名單，並明確表示我方派遣華航班機執行任務，防疫中心也規劃12位防疫醫護人員同行，以確保登機飛航期間的人員照料能周全。而該批特別優先名單中，許多人都有慢性病，也有年長者或幼童，需要緊密的醫療照護。

陳時中提到，雖然華航班機醫護防疫人員編組已完成，且隨時可執行，但經過多方溝通，陸方始終以各種理由拖延拒絕合作，堅持東航輸運。不過，事實證明首次的包機執行在防疫作為上仍須要改善加強，若依循這樣模式將滯留武漢民眾承擔很大風險也造成兩岸間不必要誤會