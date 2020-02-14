宏碁電競座艙、ConceptD工作站　獲五項2020年iF設計獎

▲宏碁Predator Thronos電競座艙。（圖／宏碁提供）



記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（14）日宣布，旗下產品及影片榮獲五項2020年iF設計獎，包含Predator Thronos電競座艙、ConceptD 700和ConceptD 500工作站，以及一台今年即將上市的電競電腦，還有「Predator之戰：2019召喚你的力量」及「2019 Orion 5000電競桌機：Raw Power」兩支影片獲頒傳播類別獎項。

宏碁表示，國際知名競賽iF設計獎，以彰顯優良的產品設計為宗旨，而宏碁產品經由78名國際專家組成的小組評選，並在超過7,300多個項目中脫穎而出。

其中，Predator Thronos Air 電競座艙可將玩家舒適地包覆在環繞座艙內，把沉浸式體驗提升至全新標準，並符合人體工學的座椅設計可調整高度，可在艙內最高傾斜達130度，艙外更可達180度，還內建按摩功能，而座艙的拱門設計最多可放置三台顯示器，玩家可自行調整以提供最佳視角。

▲宏碁ConceptD 500工作站。（圖／記者姚惠茹攝）



至於ConceptD 700及ConceptD 500工作站，則是搭配木紋上蓋設計及圓弧狀邊角的簡約北歐風造型，而ConceptD 700工作站搭載 Intel Xeon E處理器及NVIDIA Quadro RTX 4000顯示晶片，在進行3D CAD電腦輔助設計及複雜龐大的創作專案時，提供強大且穩定的運算表現。

得獎的兩支影片，「召喚你的力量」廣告影片是一個冒險與融合的故事，在熱血沸騰的影片中將Predator人物與異形部隊及強大的頭目進行對峙，召喚玩家「加入部落」；而「Predator Orion 5000」的產品影片主要以Predator品牌輔以未來科幻風格為目標，突顯桌機功能。