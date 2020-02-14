▲ 新北燈會「愛神」情人新天地，侯友宜化身達人帶路賞燈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年吸引百萬遊客的新北燈會，自7日點燈以來好評不斷，開幕第一個週末假日每日湧入逾15萬人次賞燈。2020年燈會園區精心設計許多愛情元素，市長侯友宜也化身燈會達人，拍攝影片引領「愛神」夏語心和「邱比特」瑪麗一起逛燈會，並邀情人們盡情放閃。

新北市長侯友宜熟門熟路推薦新北燈會花燈特色，與夏語心及瑪麗詼諧對話令人發噱。情人節將到來，侯友宜也邀請有曖昧對象或情人的民眾一起到燈會共享浪漫夜晚，並打趣模仿日本青森睡魔「鎌倉五郎」招牌武術招式，逗趣表情讓現場笑聲不斷。

民政局表示，今年新北燈會特別為情人們打造網美級視覺花燈饗宴，只要在情人節當天到燈會園區浪漫造景拍照打卡，上傳至新北民政保平安臉書粉絲專頁，並於當日晚上7時至大會服務中心出示放閃照片，就有機會獲得限量100份三重先嗇宮月老加持的「月老紅線」和「咖啡兌換券」。

▲ 新北燈會色彩繽紛的愛心和閃亮「LOVE」字樣。

其中，有源源藍光律動的「浪漫噴水池」，閃亮爆表怎麼拍都漂亮；還有鑲嵌100顆Q版愛心的「新心相印」燈牆，色彩繽紛超吸睛；捷運三重站到燈會入口處更有七彩愛心燈廊，讓遊客入園就能走入愛情，也是情侶放閃勝地。

另外，辰光橋也打造成「浪漫愛情燈廊步道」，有愛神邱比特燈飾、色彩繽紛的愛心和閃亮「LOVE」字樣，讓人宛如置身濃情蜜意的星光隧道。橋上還有閃光翹翹板、休閒遊憩空間，每個角落都是拍照打卡熱點，更可俯瞰整個燈會園區，讓人流連忘返、感情升溫，擁抱鼠不盡的幸福。

而新北市捷運局的三鶯線1:1全尺寸模型車周邊也設網美牆，並以紅、粉、白色等顏色營造情人節浪漫氣氛，歡迎情人們上車參觀拍照，搭乘幸福列車，前往幸福的下一站。

民政局表示，新北燈會唯美浪漫氛圍，情人們可在此盡情放閃，無論是拍照打卡，或是攜手同作客家及原住民文創DIY體驗讓感情升溫，或是露天咖啡座品咖啡賞璀浪漫燈海，都將為2020情人節留下最難忘回憶。另外，賞燈別忘了多加留意自身和伴侶健康，或向穿著背心的工作人員洽詢使用手部消毒酒精，保護自己也體貼別人，共同營造幸福又安心的新北燈會園地。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 新北燈會辰光橋也打造成「浪漫愛情燈廊步道」。