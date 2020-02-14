硬漢說不出口的溫柔…侯友宜情人節上演「你的情哥」撩市民

▲侯友宜祝市民情人節快樂。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

今天是西洋情人節，除了前新北市長朱立倫昨日提早「大放閃」，在臉書寫下超肉麻話，新北市長侯友宜也搭上情人節風潮，登上「你的情哥」電影海報，化身「硬漢」向市民柔情喊話，「說不出口的溫柔…你聽見了嗎？」

侯友宜14日透過臉書祝市民情人節快樂，他表示，今天想透過最近上映的一部電影「你的情歌」來向大家傳遞祝福，雖然還沒有時間看這部電影，但他知道是電影《追婚日記》導演安竹間睽違4年再執導的新作品。內容大概是在說明一段「七月男孩」樂團歌唱選秀的過程，促成兩段截然不同的情感，充滿了熱血與愛情。

為了慶祝情人節，侯友宜化身「你的情哥（Your Lovely Hou）」，照片還被合成為一張電影海報，內容寫下「說不出口的溫柔…你聽見了嗎？」，刻劃出他「硬漢柔情」的形象。侯友宜說，一開始看到海報自己都還看不出來是誰，「我希望不論是老夫老妻、穩定交往、熱戀、曖昧或尋覓良緣中的每一位朋友都能獲得想要的幸福。」

談到這部電影，侯友宜說，除了感受演員間互動的溫度，也能欣賞到新北市美麗的景色。新北市協拍中心協助團隊在金山水尾漁港、黃金博物館等地取景，讓這些美麗風光及故事能有機會在銀幕呈現。新北市是一座兼容都會繁華與鄉村淳樸、坐擁山海河美景的城市，大自然的鬼斧神工成為渾然天成的場景設計，帶給影視從業者充沛的創作取材資源。

侯友宜強調，新北市各個角落，尚有許多美麗待揭開的面紗，誠摯歡迎製片團隊來取景拍攝，新北市的影視風光，等待製片團隊與全球觀眾的驚嘆，也歡迎市民朋友們按圖索驥，跟著導演及演員的腳步，來欣賞不同角度的新北的美。