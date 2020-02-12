三星S20系列五大優勢短評！一億畫素、8K對比蘋果、華為到底值不值

▲Galaxy Unpacked 2020發表會直播。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／專題報導

三星Galaxy S20系列於台北時間凌晨亮相，面對華為、小米還有蘋果公司，三款手機除了使用時下最新的顯示技術、最快的處理器、最強的拍攝效能，並且都支援5G跟WiFi 6上網，除此之外可看性最高的還是8K攝影、1億畫素，台灣方面，售價最高的Galaxy S20 Ultra 5G 版本可能為 42,900 元，那麼究竟值不值得入手，請看本篇整理報導。

綜合各家市調機構來看，2019年全球智慧型手機出貨總量為13.7億台，其中三星手機市佔率以21.8%站穩全球第一，受到中美貿易戰影響的華為緊追在後，第三名則是老大哥 Apple公司。因此，如果認真從「旗艦機」角色來看，三星電子無論是面對蘋果公司，還是華為，都是苦戰一場。從這樣的背景來看三星新一代旗艦機S20系列的新功能，記者概略整理了以下五大優勢給讀者參考：

一、差不多的大小，更大的螢幕

除了利用三星老本行-面板優勢，在手機大小不變的前提下，先把螢幕做得更大（6.2吋～6.9吋）、螢幕解析度維持在4K、支援HDR10+顯示（看Netflix很爽）、刷新率達120Hz（玩遊戲超爽），滿足人們挑選的「第一需求」。

二、「地表最快」搶先玩

接著處理器、上網效率都要是最好的！S20系列三款手機都用上目前地表最強的三星Exynos 990/高通S865處理器，都提供5G行動上網版本，支援WiFi6、使用LPDDR5＋UFS3.0快取組合，並且讓手機可以「用很簡單的方式拍照得很好看」，而且都支援業界最高階的8K拍攝品質，保留實體記憶卡，滿足遊戲、紀錄等需求，然後保留手機IP68防水防塵、杜比全景聲、15W無線快充。

如果「只是這樣子」，三星的旗艦機依然只是「一般貨」。

三、100倍變焦嗆華為

三星當然會思考到對手的競爭優勢，2019年，面對華為去年P30 Pro非常囂張的50倍變焦，Google推出Pixel 4 直接無視，弄出了一個拍星星功能。三星倒是看到了，搞出一個3倍混合光學變焦功能，讓S20及S20+的6400萬畫素長焦鏡頭可以拍出30倍變焦，接著再加碼，透過10倍混合光學變焦加上100倍AI超高解析度變焦，讓S20 Ultra的4800萬畫素長焦潛望鏡頭，可以拍出100倍變焦，讓每個男人滿足在沙灘上找到美女的夢想（？）。

四、這兩個功能讓iPhone無言

至於針對蘋果iPhone一直以來的軟體優勢，到了這一代的S20系列，三星找來了Google公司「負點責任」，導入Google Duo FHD多人視訊功能，透過該功能，即使是iPhone用戶也能一起加入通話，雖然8人視訊仍不如Facetime的32人視訊，但就支援性高這點，意義上也算是超越iPhone了。

另外就是檔案傳輸了，隨著手機效能越來越好，即便是學生，對於檔案傳輸的需求也越來越高。因此華為、OPPO、小米甚至是近期的Android系統，都有思考到要做類似iPhone的AirDrop無線傳檔功能。這次三星總算想通了，在S20系列都加裝了Quick Share功能，讓三星的手機跟手機之間可以無縫傳輸檔案，雖然相比蘋果公司，該功能還是不能支援電腦平台，不過已經算是有進步了。

五、1億800萬畫素拍照

大致說明一下，這一片跟S20系列同步發表的ISOCELL Bright HM1感光元件，大小1/1.33吋，單位畫素為0.80μm（微米），三星只用在S20 Ultra身上，雖然跟小米CC9 Pro使用的HMX一樣可以拍1億畫素，但是道理上不同，簡單的說，就是畫質更高、更穩定。

怎麼做到的？根據三星官網的解說，最大的差異是在低光源的條件下，小米CC9 Pro是透過四畫素合一，三星S20 Ultra是透過更細的九畫素合一，得到更高感光效果。除此之外，在一般光源底下，會將每個0.8微米畫素排成RGB陣列，紀錄出更完整的1億畫素照片，如此一來，就可以即使是隨手在海邊拍一張照片，也可以一直放大、放大、放大、放大，然後抓取沙灘上某個人穿比基尼的照片，甚至可以直接裁切下來，洗成照片。

另外，三星還導入所謂的Smart-ISO跟即時HDR等項技術幫助用戶隨手拍出好看的照片，Smart-ISO顧名思義，就是可以自動調整ISO值，即時HDR可以在任何環境下優化曝光，跟iPhone 的智慧HDR類似，

1億畫素、8K錄影，到底要拿來幹嘛？

答案是「方便擷取自己真正想要的畫面」，相信很多人在拍照的時候不知道怎麼取景，透過這樣的高畫質拍照效果，就可以透過直接裁切，切出自己想要的比例，進而得到好看的照片，而且很多時候還可能得到意想不到的效果。再者，高畫質錄影功能，其實對於未來主流的5G傳輸、8K顯示的發展來說，具有相當重要的角色，所以相較於其他品牌廠的手機來說，S20系列，用了一兩年，也不算退流行。

小結

整體來說，三星S20系列毫無疑問的釋出眾多讓人期待的旗艦功能，其中最吸引記者的地方，仍是在於同日公開的ISOCELL Bright HM1感光元件，透過多項拍攝技術，讓手機能夠拍出1億畫素的照片與8K超高解析度影片，而且實際應用在三星Galaxy S20 Ultra這支旗艦機，為行動攝影時代立下新的里程碑之餘，其實用的功能相較往年，更多了可看性，確實有讓人躍躍欲試的感覺。下面用三張原廠提供的宣傳圖片給各位客倌們參考，問題來了，這三支手機，你最喜歡哪支？還是會繼續期待新一代iPhone或者華為、小米旗艦？歡迎在本文底下，寫下你們的想法。