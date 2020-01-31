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扶助受虐兒「募集220萬元」！壽險業公益計畫　邀民眾關注兒少保護議題

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▲為了在防範武漢肺炎的特別時刻做出正確防疫示範，英國保誠人壽與家扶基金會於捐贈儀式期間全程配戴口罩，以拱手代替握手，以行動支持國內疫情管控。（圖／英國保誠人壽提供）

▲為了在防範武漢肺炎的特別時刻做出正確防疫示範，英國保誠人壽與家扶基金會於捐贈儀式期間全程配戴口罩，以拱手代替握手，以行動支持國內疫情管控。（圖／英國保誠人壽提供，下同）

財經中心／台北報導

英國保誠人壽籌組2019年「為愛而生，溫暖星願娃」公益計畫，透過內部與外部的募款活動，多元管道為兒童保護募款，共募得221萬1784元，更舉辦捐贈儀式，由總經理王慰慈代表捐贈2019星願娃計畫募款暨贊助兒保車購置，由家扶基金會處長林秀鳳代表受贈並回贈感謝狀，期望透過一系列的活動及募款，邀請民眾一起關注兒童保護議題。

根據衛生福利部公布的統計數字，2019年Q1到Q3的兒童與少年受虐人數高達7780人，遠超過2018年整年度受虐通報的4175人，受到不當對待的兒少人數明顯激增，顯見兒童保護的關注與受虐兒少需要的幫助不容忽視，受創的心靈重建更是刻不容緩。

英國保誠人壽表示，連續20年攜手家扶基金會執行「星願娃計畫」，希望為心靈創傷的孩子撫平心中傷痛，重建希望。總經理王慰慈表示，英國保誠人壽推廣「Happy 2gether一起好幸福」的價值理念，除了滿足客戶人生中不同階段的各種保障需求外，也希望將這個精神實踐於企業社會責任，協助家扶一同推廣兒少保護意識，期望降低兒虐發生率。」

王慰慈說，「2019年我們除了透過公司的力量捐款，也鼓勵同事參與公益活動擔任志工提倡兒童保護意識；並舉辦員工捐款活動，以實際的行動幫助更多受虐的孩子接受心創治療，遠離傷痛，一起好幸福。」

英國保誠人壽表示，身為台灣首家關注兒童保護的壽險公司，自2000年至今，星願娃計畫募款累計金額達1億5200多萬元，支持家扶幫助超過2萬7000多名兒童遠離暴力的陰影。星願娃款項的運用，包含為心創兒進行心靈重建、心創治療、兒保車偏鄉服務、家庭諮商輔導、兒童保護觀念宣導等，同時協助家扶建置20間提供心創治療使用的彩虹屋，贊助購入14輛兒保車做為偏鄉服務使用以及2處庇護所。

▲為了在防範武漢肺炎的特別時刻做出正確防疫示範，英國保誠人壽與家扶基金會於捐贈儀式期間全程配戴口罩，以拱手代替握手，以行動支持國內疫情管控。（圖／英國保誠人壽提供）

家扶基金會處長林秀鳳表示，近年來兒童受虐新聞事件頻繁，看了很令人心疼，對於遭受虐待的兒童來說，心理創傷復原是一條漫長的道路，「很感謝英國保誠人壽的長期支持，讓家扶可以幫助這些受虐的孩子和家庭；兒保車的購置，將使偏鄉地區的服務輸送範圍更廣闊、並藉由課後正當育樂活動引導，減少兒童青少年疏忽照顧或街頭遊蕩之機率。這兩年家扶透過創新兒保VR媒材，倡導親子提升兒童保護意識，希望能夠事先預防，有效降低受虐事件的發生。」

星願娃計畫透過多元管道的方式，宣傳兒童保護的重要性，邀請民眾一起關注兒童保護。募款來源包含英國保誠人壽網路投保活動相對捐；英國保誠人壽內部員工募款、員工義賣；保誠亞洲公益基金會公益獎勵計畫；同時透過公益平台聯合倡議家以及親子天下Maker Party活動的VR體驗，宣導兒童保護意識並進行對外公益募款活動，為兒童保護盡心力。

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