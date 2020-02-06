「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

▲台南市消防之友會，捐贈消防局密錄器50台供救災使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為精進火災搶救作為以及落實紀實火災救災歷程，台南市消防之友會捐贈消防局密錄器50台供救災使用，消防局李明峯局長表示，衷心感謝台南市消防之友會的「友」情相助。

台南市消防局指出，每次重大火災之後，消防局為了精進火災搶救作為，會召開火災檢討會檢討救災過程的優劣得失，以利做為未來制定搶救方針的參考，此時火災紀實就顯得相當重要，台南市消防之友會得知消防局有密錄器的需求，立即表示捐贈之意，並且特別挑選了適合消防救災環境使用的密錄器，除了整機防水設計外更具備了大光圈。

台南市消防之友會成立宗旨以「充實消防搶救器材、促進消防與民眾合作」，成立以來除了幫助消防局充實消防器材裝備外，也常會投入協助消防勤務的行列，去年5月間台南市發生重大火警，消友會成員也曾出動自家機具協助處理殘火，並自掏腰包增購後勤補給；也於夏季戲水旺季，增購望遠鏡及高音哨等救災器材供消防人員使用，可以說對於消防事務不遺餘力。

消防局李明峯局長表示，台南市消防之友會許叙超理事長，一直以來非常關心消防人員的勤務執行狀況，更致力於充實消防裝備器材及給予勤務協助，提升消防人員士氣，衷心感謝台南市消防之友會的「友」情相助。