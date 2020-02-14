中研院組「抗新冠肺炎平台」　盼3至6個月研發快篩、1.5年發展疫苗

▲中研院組「抗新冠肺炎平台」。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，各國都想及早找出解決之道。中央研究院廖俊智院長昨（13日）召開「國內學研單位COVID-19合作平台」會議。會中，廖俊智指出，共享平台目標最快約3至6個月能有小規模快篩檢測的原型產品，新型小分子藥物、治療性抗體及疫苗則約需1.5年以上時間，為下一波疫情準備。

廖俊智表示，目前研究需求包括感染控制、流行病學調查、臨床診斷與治療、快篩方式(包括病毒RNA、病毒抗原、血清抗體的檢測)、治療性藥物（中和抗體、小分子藥物）、疫苗，及COVID-19病毒致病機轉等。此外，也應納入社會倫理及法律等相關研究，以利疫情的控制與後續影響的評估。

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廖俊智強調，短期目標希望一週內能建立資源共享平台，讓學研單位能共同分享研究材料及資訊，多管齊下也等同買保險，確保研究成果的時效；中期目標為，在一切順利的情況下，最快約3至6個月能有小規模快篩檢測的原型產品；他也指出，新型小分子藥物、治療性抗體及疫苗則約需1.5年以上時間，為下一波疫情準備。

▲中研院生醫所研究員林宜玲。（圖／中央研究院提供）

未來相關研究成果也將依既有學術界規定共享。廖俊智也在會中決定參與的學研單位共同草擬智財協議，讓全台灣民眾能早日共享研究成果，避免許多後續曠日廢時的行政程序。



中研院指出，因應疫情，廖俊智在春節期間召開院內第一次會議，邀集專家共同討論對策，就血清抗體檢測、病毒抗原檢測、新型治療性抗體、抗病毒藥物，及疫苗等面向，組成「新冠病毒任務工作小組」。防疫團隊在第一線作戰，此次透過國內學研單位COVID-19合作平台的啟動，盼善盡關鍵社會責任，一起成為國家防疫最堅強的研究後盾。

與會的十五個國內學研單位代表，經熱烈討論後，決議組成十三項協作子平台，包括病毒培養、檢體，病毒分讓、檢測、老藥新用、關鍵材料供應、智慧財產權、抗體、小分子合成、疫苗、抗原、動物模式、社會倫理與法律等，共同投入 COVID-19 的快速篩檢工具、藥物與疫苗研發。

出席學研合作平台會議的包含中研院副院長劉扶東及中研院生醫所、基因體中心、生醫轉譯中心、分生所、化學所、農生中心。另有衛福部疾管署、農委會、科技部等部會，台灣大學、陽明大學、成功大學、清華大學、長庚大學及國防醫學院等大專院校，以及國衛院、工研院、財團法人生物技術開發中心、國動中心等研究法人與會。中研院也歡迎尚未參與的學研單位加入，共享研究資源。