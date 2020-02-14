抗疫醫警夫妻分離數十天...隔玻璃手貼手訴思念　網嘆：最遙遠距離

▲醫警夫妻隔著玻璃打電話，伸手卻碰不到對方。（圖／翻攝自觀察者）

圖文／CTWANT

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在各地延燒，截至13日大陸地區累積確診病例已達5.9萬起，共計造成1,368人死亡。各地醫護紛紛奔赴第一線救治病患，在江蘇徐州有對「醫警夫妻」，因抗疫已數十天沒見面，2人隔著玻璃打電話的畫面被拍下，網友描述這動容的一幕為「這麼近、那麼遠」。

根據《觀察者》報導，徐州醫科大學附屬醫院為收治新冠肺炎的定點醫院，在感染性疾病科設置隔離病房，照片中的妻子為該科的護士，從疫情爆發以來，她與全科的醫護同仁就都沒回過家；而丈夫是徐州市公安局開發區交警大隊的民警，在疫情查控點也已經連續工作了數十天。

▲網友們將這動容的一幕描述為「這麼近，那麼遠」。（圖／翻攝自觀察者）

丈夫表示，「她有她的單位，我有我的單位，十幾天沒見了，心裡老是酸溜溜的」，他也提到那天晚上沒睡好，詢問得知妻子隔天早上8點要進隔離病房，7點半就得做準備，於是便趁著上班前，2人相約在隔離病房的大樓內外，隔著玻璃匆匆見上一面。

這張讓人為之動容的照片曝光後，立刻引起一陣熱議並且被瘋狂轉發，網友紛紛留言表示，「致敬所有一線的抗戰英雄」、「平凡又偉大」、「世界上最遙遠的距離」、「奮戰在一線的都是這樣的小人物」、「有你們捨小家為大家的無私奉獻，才換來我們大家的安寧平靜生活」。

更多 CTWANT 報導

屍體搬不完…武漢殯儀館急徵搬運工 開「4小時1萬7」高薪

新冠肺炎首例幕後康復功臣是他！ 「醫護出師表」訴心聲：不讓台灣漏氣

男發燒「憂感染新冠肺炎」傳染妻小…直奔母墳前上吊身亡