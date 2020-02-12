英國王室難過情人節！　女王最寵的外孫宣布結束11年婚姻

▲英國女王的外長孫「彼得·菲利普斯」在11日宣布結束11年的婚姻。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

英國皇室近期家務事風波不斷，自哈利王子與梅根宣布全面退出英國皇室職位後，女王的外長孫「彼得·菲利普斯」(Peter Phillips)也在11日宣布，將與結婚11年的加拿大籍妻子辦理離婚，夫妻的共同發言人表示，「在去年通知女王及皇室成員後，就決定宣布離婚」。

彼得·菲利普斯是安妮公主(Princess Anne)的獨生子，也是威廉和哈利王子的表弟，儘管彼得成為英國歷史上第一個沒有正式的皇室頭銜的孫子，但他與家人一直與皇室成員保持著密切的聯繫，他的兩位女兒薩凡納(Savannah)和伊斯拉(Isla)也經常被拍到與喬治王子和夏洛特公主玩在一起。

據英國媒體報導，雙方在聲明中表示，「儘管結果令人傷心，但兩個人經過數個月的討論，得到的結論是，分開會是對兩個女兒及他們友情延續的最好方式，雖然離婚但他們的首要任務仍是持續扶養好他們9歲及7歲的女兒」，在聲明的最後提到夫妻將共享女兒的監護權。

▲彼得是英國女王伊麗莎白二世最寵愛的外孫。（圖／達志影像／美聯社）

據《太陽報》報導，英國皇室近年醜聞不斷，包括哈利王子及梅根不再擔任英國高級皇室成員，安德魯王子的爭議，現在外長孫彼得又宣布離婚，接二連三的糟糕事情，讓英國女王對於此事感到不太高興，彼得一直是女王最寵愛的外長孫，他是女王的第一個孫子、第一個結婚，也是第一個讓女王成為曾祖母的人，但現在卻成為了女王第一個離婚的孫子。