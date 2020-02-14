新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

▲大陸新冠肺炎人數持續激增。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎蔓延全球，確診數字截至12日更激增1.3萬人；北京專家13日表示，新冠肺炎與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相比，前者呼吸衰竭的速度更快，救治的難度更大。醫學研究網站「medRxiv」最新報告指出，在最原始無防護措施情況下，染病患者平均會傳染給3.77人，個案死亡率（CFR）3.06％，而60歲以上的老人通常會在診斷結果延遲下，有更高的個案死亡率。

湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第23場記者會，中央指導組醫療救治組專家、北京超陽醫院副院長童朝暉表示，在前線工作一段時間得出的結論，即是新冠肺炎患者出現嚴重呼吸衰竭的速度，比17年前的SARS還要快，而且心臟所受的攻擊更為猛烈，導致救治難度增加。

目前大陸全境確診人數已達5.99萬人，死亡人數至少1368人，而日本、新加坡、德國等國的病例數也在持續增加中。

▲湖北省疫情嚴重，共2.3萬名醫護投入抗疫，殯葬業也大動員。（圖／路透）

此次報告分析對象為1月26以前確診的8,866名病患，分析其年齡分布以及傳染能力等，其中經實驗室確診的比例為4021名，達45.35％。年齡分布與先前說法相同，50歲或以上的患者居多，為47.7％，而性別的患病比相當明顯，男性約是10萬人中會有0.31個，女性則是0.27個。

報告指出，病毒潛伏期是3天到7.2天，多在4.75天後開始出現明顯症狀，其中無肺炎症狀者佔4.5％，輕度肺炎症狀者為69.9％，重度肺炎症狀者也高達25.5％，等於每4人中就有1人是重症患者。無防護措施下，患者平均會傳染給3.77人，範圍則在2.23人至4.82之間。

最後報告得出結論，與2003年SARS比較，2019新冠肺炎的傳播率大致相當，但個案病死率較低。這項報告主要針對確診初期的較年長病患作個案觀察，特別針對男性，在症狀發展成嚴重肺炎前，進行的各項觀察。