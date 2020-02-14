罷韓14天收23萬份連署書　前綠委曝高雄人對話「大家都氣得要死」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

罷韓第二階段連署已達法定門檻，主辦單位宣稱短短14天就收到23萬份連署書，預計第三階段投票會在6月底舉辦。對此，民進黨前立委郭正亮直言，「第二階段我認為一定會過的」，雖然罷免連署有稍微受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但高雄人的「情緒」還是在，「我本來以為第二階段兩個禮拜就能連署完了。」

郭正亮提到，疫情的確有稍微緩和罷韓的行動，畢竟大家不敢群聚，不然第二階段應該一下子就連署完了，「我的家人都在高雄，有幾個是從來沒有參與過政治遊行，上次Wecare那個遊行他們都參加了，他們年紀都比我大，都跑去參加Wecare遊行，我說你怎麼那麼熱，他說你來住高雄看看，大家都氣得要死，所以那個情緒本來就在。」

▲民眾前往攤位簽署罷韓連署書。（圖／台灣基進提供）

郭正亮指出，高雄市長韓國瑜現在也很低調，可是連署運動也受到疫情影響變得更低調，「韓國瑜不要去奢望第二階段不會過，那是絕無可能，他應該去想說，5、6月投票他怎麼去緩和大家的情緒，這個比較實際，第二階段我認為一定會過的。」

由於罷韓團體表明第二階段連署已經達到法定門檻，預計第三階段投票會在6月底舉行，時間點正好是高雄市議會總質詢之後，一度傳出韓國瑜可能會再度請長假，或是更動議程，避免開議期間增加負面曝光機會。對此，高雄市政府駁斥，「這是一個很爛的判斷，如果真的有這樣的想法，未免也太小看幕僚的判斷力。」

▼罷韓團體舉牌喊出「6月底投票，7月初光復高雄」的口號。（圖／記者許宥孺翻攝）