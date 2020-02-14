高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

▲高雄男娶越南妻收養3女 5年就當阿公。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

中央社／記者程啟峰

男子謝翌釤在高市杉林區務農，104年與越南籍女子黃秀英結婚，107年收養配偶的3名女兒，長女去年未婚生子，母子倆日前取得歸化中華民國國籍許可證，謝翌釤因此5年內做阿公。

高雄市旗山戶政事務所代理秘書江文康今天表示，49歲的謝翌釤在杉林區務農，104年與越南籍黃秀英結婚，107年經法院判決陸續收養配偶婚前所生的3名越南籍女兒，其中20歲的長女去年在台未婚生子，孩子因非中華民國國籍無法辦理出生登記。

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他說，旗山戶政事務所協助黃秀英的長女先取得越南護照，再至移民署申請外僑居留證，還隨同她辦理母子歸化。旗山戶所一併為黃秀英及其二女兒及三女兒辦理歸化，其中黃的長女母子及次女3人已取得歸化國籍許可證書，近期可取得身分證；黃秀英及其三女兒則還有些程序在跑，歸化國籍許可證還沒下來。

謝翌釤因這場異國姻緣5年內從父親升格為祖父，他笑稱，一般人婚後到做阿公約要花20幾年，但他5年內就「成公了」；黃秀英的3個女兒因要打收養官司較母親晚來台定居，3人彼此相隔一歲，感情不錯，也已漸漸適應在台生活，並非常喜歡這裡的環境。

旗山戶政事務所表示，市府每年都會定期辦理新住民生活適應輔導班課程，幫助新住民順利融入生活環境，並準備申請歸化事宜。杉林區是典型農村社會，轄內新住民大多忙於農務或照顧小孩，新住民若因此無法上課取得時數，可善用內政部提供的歸化題庫，熟讀後到戶政事務所申請歸化測試，成績合格後同樣具備申請歸化條件。