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準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

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▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲週日強烈大陸冷氣團來襲，低溫下探7度。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面及西南風帶入的水氣影響，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，中央氣象局預報員王品翔透露，由於西南風帶進暖空氣，今天全台高溫上看27度。不過週日(16日)有一波強度接近寒流的強烈大陸冷氣團報到，全台溫度又會驟降，只剩7度，跟今天相比相差將近20度。

中央氣象局預報員王品翔指出，上午各地為多雲到晴的天氣，由於鋒面仍在台灣北部海面，加上熱力作用，中午前後西半部及東北部天氣將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨發生的機率，花東地區也有局部短暫陣雨，提醒大家中午外出請攜帶雨具備用。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣溫方面，清晨各地低溫18-20度，上午因陽光加熱及西南風帶來暖空氣，各地高溫25-28度左右，中午過後隨著降雨漸趨顯著，氣溫略降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，今(14)日鋒面仍在附近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部及南部局部地區亦有短暫陣雨的機率，上午雨很少、下午雨較多。今日各區氣溫:北部17至26度、中部18至27度、南部18至28度、東部17至26度。明(15)日鋒面東移、天氣稍好轉，白天溫暖舒適，局部地區仍有短暫降雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，週(16)日另一波鋒面通過，天氣再轉變，中部以北有局部雨，東半部及南部山區亦有局部短暫雨的機率，鋒面後強冷空氣緊接南下，「氣溫驟降、愈晚愈冷」；下週一(17日)轉乾冷天氣，各地晴朗穩定，約持續至下週四(20日)清晨，應注意保暖。

下週四白天起，氣溫明顯回升。目前歐洲中期預報中心(ECMWF)模式及美國(GFS)模式所模擬的強度，可為平地帶來的最低氣溫，大約在7、8度左右；亦不排除有成為入冬以來第2波「寒流」(氣象局≦10度)的機率。

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