快訊／土城工廠晚間驚傳大火！惡火亂竄3鐵皮屋...警消火速搶救

▲土城塑膠廠大火。（圖／記者陳以昇攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

土城晚間10點驚傳火災！承天路8巷21號之1（塑膠工廠）連棟鐵皮屋起火燃燒，現場火勢猛烈甚至有延燒之虞，導致3間工廠都被波及，消防人員已經惡火侷限，所幸現場無人傷亡。

惡火導致現場黑煙密布，休息的消防人員研判，仍有千度高溫。目前消防隊仍在射水搶救中。據悉，燃燒工廠是做汽車零件，內部快做好的成品大約300至400萬，老闆無奈表示「全燒光了...」。

▲▼土城工廠晚間驚傳大火。（圖／記者陳雕文攝，下同）