5歲小哥哥牽2歲妹爬窗逃出火場　折返抱愛犬「救下6家人」

▲伍茲出席頒獎典禮。（圖／翻攝自Facebook／Bartow County Fire Department，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國喬治亞州5歲男童伍茲（Noah Woods）本月9日清晨發現家中失火，急忙帶著2歲的妹妹和愛犬從窗戶爬到戶外求救，最後成功救下另外6名家人的性命。喬治亞州巴托郡消防局15日在臉書PO文，大讚伍茲小小年紀就足夠警惕，同時也是他們家族的小英雄。

根據《WCVB》報導，伍茲9日清晨睡到一半突然驚醒，並發現臥室裡竟然到處都是煙霧，但他沒有驚慌失措，反而快速下床搖醒同房的2歲妹妹，一起想辦法從窗戶逃出去，確認妹妹安全無虞之後，他再度折返回房間救出愛犬，兩人一犬這才急忙跑到附近的叔叔家求助。

▲機警的伍茲逃出火場，救下全家人的性命。

巴托郡消防局接獲通報，隨即派員前往救援，伍茲的家人也全都平安獲救。巴托郡消防局局長賈米森（Dwayne Jamison）表示，如果不是伍茲夠機警，另外6名還在睡夢中的家人可能就會命喪火場，「對於一名5歲孩童遇到這樣的狀況，還能夠這麼鎮靜，真的非常了不起。」

賈米森也解釋，起火的原因是臥室插座使用超過負荷，伍茲和其他4名家人送醫檢查後，確認只有輕微燒燙傷和嗆傷，經過治療都已逐漸康復。為了表揚伍茲的勇敢，消防局還特地頒獎給他，就連喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）也寫了一封信，稱讚他是最棒的「5歲英雄」。