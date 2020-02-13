抓到了！毆打反火化自救會總幹事斷腿　警方漏夜帶回3嫌

▲彰化縣警局查扣犯嫌手持的木棍。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑鄉反火化場自救會總幹事楊四海，12日上午有6名壯男持木棍闖進家中毆打斷腿開刀，刑警大隊與芳苑警分局共組專案小組，調閱監視器火速以車追人，昨夜抓了涉案的3人到案，初步了解確實因火化場立場不同引起嫌隙，楊男疑似先持高爾夫球杆攻擊洪姓村長，再遭到村長友人等6人報復。

芳苑派出所於12日10時許接獲報案，處理芳苑鄉光明路「芳苑反火化場自救會成員」楊四海遭多人持木棍毆打案，追查後，於12日晚間火速北上，將涉案其中3人帶回偵訊，並查扣作案用木棍3支。

▲芳苑鄉反火化場自救會總幹事楊四海送醫。（圖／民眾提供）

彰化警方指出，經被害人、關係人及到案犯嫌警詢後初步釐清，係民眾因火化場興建，支持與反對立場不同致引起嫌隙糾紛。

不過有反自救會的會員說明整件案情經過，10日白天出動12輛遊覽車到芳苑鄉公所抗議後再到縣府陳情，到了晚間9點半左右，有反火化場自救會女性會員從社區活動中心回家，但這名洪姓村長疑似喝酒，還邊走邊罵，不僅跟到該名女會員家門口，還制止她開門，女成員趕緊打電話給楊四海，楊四海聽後擔心出事帶著球杆騎機車到場，還確實打了洪男2下，這名會員還跟村長說，今晚你喝了酒，等明天（11日）再跟你好好處理整件事，沒想到12日就發生壯漢到家打人事件。

▲6名壯男持木棍闖入楊四海的家中。（圖／民眾提供）

這名會員也說，他相信這名村長的為人，應該不至於動這麼大干戈才是，而楊男原定昨天腳要動手術，延到今天下午才進開刀房，相信檢警一定會還他們公道。

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