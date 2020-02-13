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20億抵用券救經濟太保守？　專家：牛排老闆說每天損幾百萬

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎疫情也衝擊觀光、旅遊。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）重創經濟，觀光旅行業者預估產值將損1200億元，行政院13日拍板600億元紓困方案，其中，經濟部擬推出20億元抵用券。對此，財經專家汪潔民認為，「其實都太保守了」，有牛排老闆說每天損幾百萬。

武漢肺炎衝擊國內消費市場，為協助餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大項內需服務業，政府預計發放「振興抵用券」等相關措施刺激消費。

汪潔民13日在政論節目《94要客訴》表示，經實際考察，信義計畫區附近的百貨公司是指標，人數確實是大幅減少，減少比例是高達70％，民間投資沒有太大的改變，還是維持增加，出口減掉進口這部分，其實都沒有改變，民間消費在台灣比重是高達70％，這個數字是相當高，整體的經濟規模裡面，民間消費一直扮演著關鍵的角色。

汪潔民指出，民間消費不能只是單看觀光，觀光只是民間消費的一部份，這包括人民自己內部的觀光與消費，舉個簡單的例子，大家說陸客不見，墾丁玩完了」，但其實是「陸客不見，墾丁人更多」，因為是台灣人去把經濟規模做起來。

汪潔民認為，政府發放抵用券的目的，不是為了要讓外國人得到好處，而是讓大家有抵用券的時候，願意走出門外去消費，以士林夜市來說至少已經損失兩成以上，百貨業損失七成以上。

至於餐飲業，汪潔民透露，現在是春酒季節，原本台灣人沒有春酒，台灣只有尾牙，春酒是從中國大陸來的風俗，慢慢在餐飲業已經是重要的消費習慣，之前跟一位做牛排的知名老闆聊，對方說現在每天開門就是輸掉幾百萬。

汪潔民還說，現在政府跟民間的差距是，民間認為是損失2千億，但是政府從原本的林佳龍說20億，後來加到80億，現在加到250億，「其實都太保守了」。

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