政院砸500億振興觀光、交通　蘇貞昌：紓困要立竿見影

記者蔡文鈴／台北報導

因應新冠肺炎，行政院13日拍板通過500億的的交通、觀光振興紓困案。行政院長蘇貞昌也在會議中強調，紓困要「立竿見影」，讓受影響的業者趕快度過難關。

蘇貞昌提到，武漢肺炎不只威脅大家的健康，也影響著各行各業做生意，所以紓困、振興要跟防疫同步進行，並要求，紓困要立竿見影，不要手續一堆，要快、要確實、更要省麻煩，而且應該雨露均霑，讓受影響業者有能力度過難關。

交通部在行政院會上提出相關報告，交通部路政司司長陳文瑞說明，將分成3階段，總計投入500億，包括「立即紓困」、「疫情減緩後的復甦與振興」及配合行政院進行檢討的「前瞻計畫」。

交通部強調，由於許多航運、航空業人員為第一線防疫人員，在防疫用品部分也應規劃相關用品補貼。交通部次長黃玉霖也說，整體會是以紓困救急為主，在武漢疫情過後才會推出復甦，而復甦的部分會針對國旅。

蘇貞昌說，經濟活動趨緩的時候，也是政府加速投入公共建設的時候。當疫情過去、人潮再回來，他們會看見台灣已經改變，變得更好、更強、更美麗。

▲蘇貞昌。（資料照／記者葉南州攝）

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