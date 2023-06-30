愛心女童餵浪喵！親切阿北靠近當朋友　警衛室內10度伸狼爪摸胸

▲停車場管理員張男藉故與社區女童親近、打好關係，卻趁她到警衛室寫作業時對她猥褻多達10次。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

擔任停車場管理員的62歲張姓男子，趁著住隔壁社區的12歲女童下課後遛狗、餵流浪貓時，佯裝成和藹可親的阿伯接近她，卻將女童帶進警衛室，伸手進她衣物內摸胸或下體，半年內多達10次，女童母親得知後氣炸報案。張男挨告後認錯、也向女童與母親道歉彌補，法院依妨害性自主共10罪，合併處1年10月徒刑、緩刑5年，須賠償30萬元給女童。

判決指出，在新北新店區某公有停車場警衛室擔任管理員的張男，2020年11月間認識了住在旁邊社區的一名12歲女童，張男見她活潑可愛，而且下課後會帶著家中的狗狗出門散步，也會很有愛心地拿飼料餵養流浪貓，遂藉機上前攀談、培養感情，之後也讓女童在家中沒有人時，可以進到警衛室內寫作業。

幾次下來，張男漸漸博取女童信任，但同時也開始露出真面目，2021年9月至隔年2月的晚間上班時段，張男趁女童來到警衛室時，將手伸進她的上衣或內褲中進行猥褻，前後大約10次、每次約5分鐘；女童後來因為感覺極度不舒服，同年4月時將事情告訴朋友，對方提醒女童與張男保持距離、並要求女童跟媽媽講，案件才因而曝光。

張男坦承自己的犯行，台北地院法官審理後，認為張男利用女童對自己的信賴、卻對欠缺判斷性自主能力的女童伸出狼爪，審酌其非以強暴脅迫的手段進行，犯後態度尚可，也已跟女童與其母親達成調解、得到原諒，依法減輕其刑，依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，共10罪，各處有期徒刑8月、應執行有期徒刑1年10月，緩刑5年，並依約賠償30萬元給女童，全案可上訴。