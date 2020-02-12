研究指機器人投資建議獲利更高　但投資人大多不聽

▲最新研究更顯示，機器人分析師的表現更勝於傳統的股票研究部門。（圖／Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

近年來有關於「機器人未來將取代人類」的話題屢見不鮮，隨著人工智慧愈來愈聰明，機器人的工作也逐漸從原先的掃地、組裝，到現在開始當起了記者、廚師，更開始進軍金融界等。而最新研究更顯示，機器人分析師的表現更勝於傳統的股票研究部門。

美國印第安納大學（University of Indiana）近期發布研究，從長遠來看，由機器人分析師所提出的投資建議，與傳統證券研究部門提出的建議相似度高，但速度更快、成本更低且表現更好。

據《Business Insider》報導，研究人員調查了2003年至2018年間7家機器人分析公司所發布的7萬6,568份報告，並於今年一月發布研究結果。結果發現，由機器人分析師建議的投資組合獲利表現更優於人類分析師。機器人分析師的投資建議回報率有6.4％至6.9%，而人類分析師的藤資建議回報率僅有1.2%至1.7%。

此外，研究也發現由於機器人分析師沒有偏見和利益衝突，因此與人類分析師相比，機器人分析師提出的買進、賣出及持有建議分配更加均衡。人類分析師是否會認真研究財報不得而知，但機器人分析師一定會更仔細地研究公司年度報告中的大量數據。

不過，研究也發現，投資人大多並未認真對待機器人分析師提出的投資建議。研究檢視了投資人對機器人分析師的實際反應發現，投資人似乎並未採納機器人分析師提出的建議來調整交易。

不過部分反對者指出，機器人無法就季度報告及電話會議上的細節進行討論，也無法像人類分析師那樣，與公司管理層保持良好的關係。研究人員認為，只要人與人之間的互動仍有需要，「買方、賣方的關係將依然存在。」