Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

▲寶可夢公司推出雲端功能「Pokémon Home」。（圖／翻攝自《Pokémon GO》官方網站）

記者謝仁傑／綜合報導

寶可夢公司同步於全球官網和台灣官網推出全新雲端功能「Pokémon Home」，除了在Nintendo Switch 的 Nintendo Shop已可下載，不僅如此，還可讓玩家透過手機在iOS、Android和任天堂中交換。玩家可將自己的寶可夢上傳到雲端中的寶可夢盒，然後將牠發送到另一個相容的遊戲。

國外媒體MacRumors報導，透過將相同的任天堂帳戶連結到任天堂交換器，或從iOS上的寶可夢首頁，可以進入同一個寶可夢盒。玩家可藉由寶可夢盒的連接，從舊遊戲中傳輸寶可夢到新遊戲上。據傳，未來也將支援「Pokémon GO」。

除了在遊戲間傳輸寶可夢，寶可夢首頁應用程式也支援交易，並且有好幾種方式可用。玩家可將寶可夢放置在一個傳送盒中，透過GTS與人們交易，交易房間最多可以加入20人。

用戶可以透過寶可夢首頁免費下載「Pokémon Home」，但若不升級到premium，功能有限。例如，將寶可夢藉由寶可夢盒移動到另一個遊戲就是一項高級功能，另外能存放或交易的寶可夢數量也會有限制。根據官網指出，如果選擇進階功能，寄放寶可夢數量最多可達6000隻。

Pokémon Home的premium定價為月費2.99美元，季費4.99美元，年費15.99美元。



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