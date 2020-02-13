巧手氣球師傅「米淇叔叔」從警　造型氣球收攏一群小粉絲

▲巧手氣球師林民淇從警，以各式造型氣球與孩童互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局中埔派出所警員林民淇以一雙充滿「魔力」的巧手，將氣球變成孩子們喜愛的各種造型，贏得小朋友們的喜愛，成為轄內最受小朋友歡迎的警察叔叔，也變成孩子們口中最酷的「米淇叔叔」。林員在投入警職後，希望能藉由這項專長，未來在警方的宣導活動中，能拉近警民距離，也帶給小朋友們歡樂，達到寓教於樂及法紀教育向下扎根的效果。

▲巧手氣球師從警，樂於以自身技藝取悅孩子。（圖／記者翁伊森翻攝）



26歲的林員，畢業於虎尾科技大學光電工程系，在學校因社團活動開始接觸造型氣球，五年前他考上雲林縣及台中市街頭藝人證照，以氣球師身分在各個觀光景點及活動場合表演，林員稱看到小朋友拿到氣球時開心的笑容，是最有成就感的一刻。

▲小朋友開心戴上造型氣球。（圖／記者翁伊森翻攝）



街頭藝人轉換跑道從警的林員，因為多了一個與民眾互動的方式，成為孩子心目中最酷的「米淇叔叔」，身為警察的他，也期許自己發揮人民保母的價值，除了當個稱職的警察，未來更會善用這項專長，在帶給小朋友們歡樂之餘，提高犯罪預防、交通安全等觀念，讓宣導資訊能夠推廣至社會的每個角落，共同維護社會治安。