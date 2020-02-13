擔心武漢肺炎MWC 2020宣布取消　11家大廠退出150億商機蒸發

▲世界通訊大會每年大約都是在2月至3月間，於西班牙巴塞隆納舉辦。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃翊婷／綜合報導

原本將在2月24日至27日舉行的世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC），主辦單位考量到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的疫情，加上各大廠商紛紛宣布不參加，因此決定取消今年的活動。

根據《CNN》報導，主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）在聲明中提到，新冠肺炎爆發之後疫情延燒全球，考量到舉辦地點西班牙巴塞隆納當地的安全與衛生環境，加上部分國家因應疫情限制旅遊，擔心可能會無法順利舉行，而且已有11家大廠宣布退出參展，經過討論之後決定取消這場一年一度的盛會。

其實，早在主辦單位宣布取消之前，Sony、LG、TCL、愛立信、中興通訊、亞馬遜、輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、NTT Docomo和聯發科11國際大廠，已經相繼決定不參展，大陸廠商華為、OPPO、小米則決定如期參加。

據了解，世界通訊大會每年通常會有2400多家公司參展，平均可以吸引10萬多人參觀，為當地帶來5億美元（約新台幣150億元）的經濟收益。這次主辦單位宣布取消活動，讓許多花費心思準備的小廠商感到很失望，CCS Insight的研究員伍德（Ben Wood）認為，活動停辦對小廠商的影響很大，畢竟這是許多廠商今年的主要活動之一，「他們現在正面臨要如何補救這個狀況的困境。」