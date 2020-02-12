中醫師在家繞了6250圈狂跑50公里　網友笑瘋：鄰居會殺了你

▲大陸湖北省因應武漢肺炎封城。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒，許多大陸民眾選擇待在家中避免受到影響，馬拉松愛好者為了不讓訓練暫停，在這段時間掀起一陣「客廳馬拉松」熱潮。居住在浙江省杭州市的潘善初（音譯，Pan Shancu）近日就實現這項壯舉，一跑就是50公里，總共耗時4小時48分44秒完成。

潘善初是一位中醫師，同時也是業餘馬拉松跑者，為了響應「客廳馬拉松」這項計畫，所以記錄下跑步的過程，並在2月初上傳至微博分享。他表示，因為已經悶在家裡很多天了，所以決定來參加這個活動，由於家中客廳1圈是8公尺，最後繞了6250圈，以4個小時48分44秒的成績，跑完50公里的距離。

Kalau dah gila lari, koronavirus pun tak boleh halang. Seorang pelari di negara China, Pan Shancu berlari 50km di dalam rumah flatnya kerana dia tidak boleh keluar rumah disebabkan wabak koronavirus. https://t.co/Byi56egd3a — Jom Kita Lari (@jomkitalari) February 8, 2020

因為疫情的影響，許多原本預定在大陸舉辦的賽事也受到波及，只能選擇延期或取消，其中多場馬拉松賽事就是在受影響的範圍，包括第18屆世界室內田徑錦標賽、渣打香港馬拉松以及杭州亞洲室內田徑錦標賽。

有大陸網友在貼文底下笑稱，在家中跑步樓下鄰居會很想殺了你吧。對此潘善初回應，跑步時都是用腳尖跑，並不是用腳跟著地，所以不會發出太大的聲響。

目前新型冠狀病毒已經正名為COVID-19，在大陸造成至少1100人死亡，截至11日為止，全球確診病例已經超過4萬4650例。