武漢肺炎中間宿主仍成迷！　陸媒揭「一定要找到」原因：牠會是關鍵

▲ 新型冠狀病毒的中間宿主仍是迷。（圖／光明網）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情來勢洶洶，全球確診病例不斷攀升，而這個新型冠狀病毒的自然宿主再次指向蝙蝠，但中間宿主卻仍是一團迷霧。到底是果子狸、蛇還是穿山甲？科學家為什麼不全力研發藥物、疫苗，而是要一定要找到這個神秘宿主？《光明網》對此作出回答。

文章指出，這是因為中間宿主承擔著把自然宿主的病毒向人類身體細胞轉移的作用，「只有找到病毒的中間宿主，才是杜絕和預防病毒再次來襲的關鍵。」

▲只有找到病毒的中間宿主，才是杜絕和預防病毒再次來襲的關鍵。（圖／路透）

怎麼找中間宿主？

篩

鎖定病毒的來源，比如新型冠狀病毒的重要來源武漢華南海鮮市場，將兜售的野生動物進行依次檢測，就有可能發現中間宿主。

問

詢問第一批確診患者發病前吃了什麼？根據他們的「菜單」進行檢測、排查，是否存在此類病毒。

比

把新型冠狀病毒的基因組序列和已知的病毒序列數據庫進行對比，尋找其相似性。

猜

猜測哪種野生動物身上可能含有這種病毒，再進行檢測。

▲截至12日中國大陸確診超過4.4萬例。（圖／達志影像／美聯社）

如果找到了，如何確定牠就是中間宿主？

報導指出，在目標動物身上，分離到可繁殖複製的病毒，而分離出的病毒能夠在動物模型上顯示致病性，以及病理特徵等，再確認該病毒在感染傳播鏈中的位置，是通過攜帶病毒的動物感染人，還是已經感染病毒的動物再感染人。然而，中間宿主可能情況多變，且具有不唯一性，科學家需要進行的研究也任重道遠，「我們普通人能做的，就是拒食野味。」

▲菊頭蝠在中國南方以及整個亞洲、中東、非洲和歐洲廣泛存在。（圖／翻攝自百度百科)

最新疫情報告將技術重點放在新型冠狀病毒的人畜共患病成分上。報告指出，越來越多的證據顯示：2019-nCoV(2019新型冠狀病毒)跟其他已知的在蝙蝠中傳播的冠狀病毒存在關聯，更具體的說則是跟蝙蝠亞種「菊頭蝠」(Phinolophus bat)有關聯。

菊頭蝠在中國南方以及整個亞洲、中東、非洲和歐洲廣泛存在。報告稱，最新研究指出，在中國大陸的蝙蝠中裡經檢測出500多種冠狀病毒。而根據對居住在洞穴蝙蝠自然棲息地附近的農村人口進行的血清學研究顯示，蝙蝠冠狀病毒的血清陽性率為2.9%，這表明人類接觸蝙蝠冠狀病毒可能很常見。

不過，報告指出，這此疫情暴發最初的傳播途徑仍然不清楚，目前最可能的情況是某種中間宿主動物將病毒傳染給了人類。世衛組織稱，目前中外專家都在努力尋找新型冠狀病毒的動物傳染源，確認源頭將有助於避免將來再出現類似疫情，同時幫助理解這次疫情的最初傳染路徑。