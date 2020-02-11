伊朗導彈襲擊滿月　美軍坦承109名大兵「創傷性腦損傷」

▲ 美軍在伊拉克的阿薩德空軍基地被攻擊毀損。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

美軍在本週一對外表示，上個月伊朗的報復性轟炸，導致駐軍多人遭受創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury，TBI），109名軍人腦部受到創傷性損害，腦部損傷包括頭痛、噁心等，其中76人已經重回崗位。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，確診人數有可能會隨時間改變而增加，軍隊需要時間來統計人數。

被稱之為「影子指揮官」的卡西姆·蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），被美軍無人機在伊拉克巴格達國際機場附近刺殺。伊朗隨後展開報復，元月8日對包括阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）在內的2座美軍駐伊拉克基地發射逾20枚飛彈，但美軍稱沒有損失，但隨後在本週一改變了說法。針對美軍說法改變，外界質疑美國防部沒有給軍人腦受傷足夠的重視。

▲創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury，TBI）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大腦是機體所有功能的控制中心，這些功能包括有意識的活動(行走和說話)和無意識活動（呼吸、心律等)。大腦還控制思想、理解、言語和情緒。不論是由嚴重腦外傷還是閉合性腦損傷(顱骨沒有骨折或穿透)引起的腦損傷均能影響部分或全部上述功能。

腦損傷可對身體和心理機能造成嚴重和終身影響，其中包括意識喪失、記憶和/或個性改變以及部分或完全癱瘓。除了腦損傷造成的明顯身體缺陷外，幸存者往往還不得不面對抑鬱、焦慮、喪失自尊、性格改變等。某些腦損傷幸存者甚至喪失了自我意識。

據美軍統計，自2000年來有約40.8萬名美軍曾被診斷出腦部損傷。