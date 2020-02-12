學生居家隔離補習費不能退？　教育部：應依課程比例退還費用

▲因疫情影響，有學生因居家隔離無法上課，向補習班要求退費時，補教業拒絕。（示意圖／補教業提供）

記者崔至雲／台北報導

因武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情影響，有學生報名補習班課程，因居家隔離無法上課，向補習班要求退費時，發生無法退費情況。教育部今（12日）指出，補習班配合防疫辦理停課，補習班應自事實發生日起10日內，按事由發生後賸餘課程時數比例退還當期開班已繳費用，但經學生同意以補課、提供授課錄影資料或其他適當方式處理者，不在此限。

教育部表示，基於「補習及進修教育法」第9條第1項第4款之授權，於「短期補習班設立及管理準則」就退費方式、基準，於準則第24條及第25條建立全國性基準。

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▲教育部指出，補習班若配合防疫辦理停課，應按賸餘課程時數比例退還當期開班已繳費用。（圖／記者屠惠剛攝）

教育部說明，依照準則第24條第1項已明定補習班學生繳納費用後離班者，補習班應辦理退費之規定。惟為保留相當空間給地方政府，以求因地制宜，於同條第8項訂定，地方政府為提升對消費者權益之保護或其他公益性因素，於自治法規訂定更有利於消費者之規定者，從其規定。

教育部說，倘短期補習班配合防疫辦理停課，其退費機制依準則第25條第1項第3款規定，因天災等不可抗力或不可歸責於補習班之事由，而有未能開班上課，或於開課後停班或停課者，補習班應自事實發生日之次日起10日內，按事由發生後賸餘課程時數比例退還當期開班已繳之費用。但經學生同意以補課、提供授課錄影資料或其他適當方式處理者，不在此限。

教育部也說，考量因疫情各退費案件個案狀況不一，為協助消費者維護其權益，建議消費者宜備妥相關契約資料，儘速向補習班所在地之地方政府教育局(處)聯繫協助，或循消費爭議處理程序辦理，由地方政府教育局(處)或消保官協助透過個案協商爭取權益，以協助解決退費事宜，或協助其保留課程。