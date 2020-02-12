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獨家追蹤／鄰居疑似確診！台灣媳婦受困湖北農村...連家門口都不敢出

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▲唯一台灣媳婦受困武漢農村。（圖／受訪者嘉琪提供）

▲台灣媳婦李小姐受困湖北農村，村子堆土石防止車輛進出。（圖／受訪者李小姐提供）

記者任以芳／台北—湖北連線報導

受到武漢肺炎疫情衝擊，目前還有800多名台商滯留湖北。《ETtoday新聞雲》獨家掌握，有一名台灣媳婦受困隨州的湖山村，這裡距離武漢超過200公里。她向記者表示，此次隨著丈夫返鄉，途中有兩次差點與疫情擦肩而過；回丈夫老家後，還聽到鄰居疑似確診，「當時連家門口都不敢出來，整村像是荒廢一樣，害怕會中標。」

「與疫同行」兩次驚險擦肩

來自台灣李小姐來大陸工作多年，之後嫁給湖北籍先生，長居廣州。今年是她結婚第五年，以前都是平常時間回老家，今年是第一次在春節返回丈夫老家，沒想到遇到歷史性大事，武漢肺炎大爆發！

疫情爆發前，李小姐回憶，「有聽說零星疫情消息，但都被壓下來，周邊的人也沒意識到會這麼嚴重。」由於丈夫老家在湖北的一個小山村，必須從廣州搭高鐵到武漢，再轉巴士到隨州。她心有餘悸的說，「還好我們放棄搭乘大眾交通運輸工具，改成開車回家，要是行經武漢，後果真的不敢想！」這也是他們全家人，第一次與疫情驚險擦肩而過。

1月20日當天，李小姐一家四口從廣州出發開車回湖北隨州市長崗鎮庹家村，她說，「我有備好乾糧，下高速公路休息區只有上廁所，完全沒進休息區買東西或停留，老天保佑，讓我們躲過第二次感染風險！」車程開了18個多小時，1月21日下午，李小姐全家平安抵達。兩天後，武漢宣布封城，疫情全面大爆發！


▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

▲湖北淪陷後封城鎖路，李小姐丈夫鄉下老家也照辦，堆大量土石封村。（圖／受訪者李小姐提供）

台灣媳婦「獨留」湖北農村

湖北陸續封城、斷交通，隨州鄉下的農村，也瀰漫不安和恐慌氣氛。李小姐回憶，疫情爆發時間點，正好是過春節重頭戲，家裡老人在年輕人勸說下，講好親友不要互相拜年，李小姐一家10口人，在家自主管理過新年。

武漢封城五天後，村委給村里每戶發體溫計和一人兩個口罩，李小姐說，想去鎮上買東西，路也封了，村民自發性堆起大量土石牆、告示牌，堵住村子入口，禁止其他村車輛以及人員互相往來。小朋友經常去遊樂場也空空盪盪，全村到處貼滿不准串門的標語。

▼這裡原本是村子熱鬧地方，疫情爆發後，老人和小孩全部在家不敢出門。（圖／受訪者李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者李小姐提提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者李小姐提提供）

▲傳出鄰居疑似確診消息，整個村子空蕩蕩。（圖／受訪者李小姐提供）

鄰居「疑確診」全村崩潰

農村防疫資訊雖然落後，村民都很團結抗疫，還是發生有人被抓去隔離。李小姐說，「當時整個村莊都很緊張，連在自己家門口都不敢出來，整村像是荒廢一樣，因為大家都害怕會中標。」幾天後，傳來好消息，原來鄰居是感冒被放回來了，大家鬆了一口氣。

疫情爆發期間，李小姐每天都會收到來自湖北、廣州等不同相關單位的簡訊通知，提醒最新疫情概況，並且有多方管道監控。她說，「村委會每天打來問全家體溫、兒子安親班老師要求回報每日近況，我和丈夫必須在網路填寫健康量表，上報公司、廣州租屋處的管委會一樣天天打來問情況。」

▼台灣媳婦李小姐受困湖北隨州的深山農村，每天收到居住地廣州的防疫資訊。（圖／受訪者李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

心情掙扎「要走？不走？」
「受困湖北農村的日子，難道沒想過搭包機回台嗎?」電話那頭的李小姐頓了一下，她說，「把機會留給需要的人！」
兩岸第一批包機啟動前，親友傳表格給李小姐，她冷靜分析思考後，決定放棄這個機會。她說，第一，從隨州山村回到武漢，路上交通有太多不確定性。第二，在路上極有可能被感染，受困農村反而是最安全的。

還好李小姐在台灣的家人都很明理，她說，「我現在每天都跟家人視訊，父母也沒有哭哭啼啼，只跟我說，好好照顧自己和婆家親友。」但受困村里的日子也很不好受，無法回廣州開工，只能坐在家裡等消息。

▼受困湖北農村的台灣媳婦李小姐，只要能翻牆，在臉書和親友分享近況。（圖／受訪者　李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）


全家團結「隨遇而安、接受現實

從小生活在台北大城市，李小姐從沒體驗農村生活，之前回丈夫老家都是「短暫作客」，這次無限期LONG STAY，她每天早起跟著婆婆燒柴煮飯，幫忙撿香菇，晚上早早睡，日子過得很原始。

▼台灣媳婦李小姐受困湖北隨州的深山農村，跟著婆婆學習燒材煮飯、撿香菇。（圖／受訪者李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

▼台灣媳婦李小姐讓兒子體驗農家生活，隨遇而安。（圖／受訪者李小姐提供）

▲台灣婦受困湖北農村。（圖／受訪者李小姐提供）

「既然受困農村，就給孩子難得的生活教育。」李小姐讓兒子體驗種菜、幫忙大人簡單的農務，學習隨遇而安的精神，為童年留下珍貴回憶。至於孩子學業也沒中斷，美勞作業還特地畫口罩，說要轉送白衣天使，因為小朋友看電視也知道大陸醫護人員的辛苦。

▼台灣媳婦李小姐的兒子畫口罩，送給所有白衣天使。（圖／受訪者李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

▲台灣媳婦受困湖北農村。（圖／受訪者　李小姐提供）

如今，李小姐說不求台灣政府能幫忙，把資源給其他人就好，希望疫情快點過去，她和丈夫的工作已經嚴重停擺，加上有滯留湖北的敏感身分，很擔心回廣州遇到更多麻煩。但「既然遇到了就接受」，這位受困大陸農村的台灣媳婦，比任何人都來的堅強。

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