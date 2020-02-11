在陸台生學業卡關　教育部：台校供旁聽、隨班附讀、修習推廣教育學分

▲為保障在陸台生的就學權益，台灣大專校院將提供旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等學習銜接措施 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因武漢肺炎疫情影響，大陸多所大學宣布停課，為保障在陸台生的就學權益，教育部今（11日）指出，台灣大專校院將提供旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等學習銜接措施，由在陸、港、澳之台生向學校提出申請。

教育部說明，目前已請學校積極協助安排，並預先提供修課前相關準備及生活輔導措施。另其隨班附讀人數計為外加名額，不受「專科以上學校推廣教育實施辦法」第8條規定之限制，惟學校仍須維持教學品質。

請繼續往下閱讀...

▲清大表示，目前已有一名台生有意願轉至清大就讀，下學期以隨班附讀為主。（圖／清華大學提供）

教育部也說，在陸、港、澳地區就讀之台生如擬向國內大專校院申請修讀學位，倘原就讀學校符合大陸或港澳學歷採認相關規定，其轉學併入暑假轉學管道辦理；如就讀學校未符大陸或港澳學歷採認規定，則可參加新生入學考試。另學生入學後，在原就讀學校所修讀之學分，倘符合前述學歷採認相關規定，其學分抵免方式由各校認定。

清華大學教務長焦傳金說也表示，上周已有一名目前在西安交通大學就讀的台生與清大聯繫，希望這學期能轉到電機系就讀，但因寒轉申請已結束，目前校方是同意該生只要繳學分費，就可以隨班附讀，未來若順利轉進清大，這學期所旁聽的學分也是可以抵免的。

教育部最後也提醒各校，需在學校網站首頁設置疫情期間資訊公告專區，並提供聯絡窗口，俾利學生向各校洽接連繫。



