「What's cup好玩咖」咖啡杯特展 來屏東演武場過情人節

▲屏東演武場搭配節慶策劃「What's cup好玩咖」咖啡杯特展，自2月14日起展出各式咖啡杯 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

迎接浪漫的西洋情人節了!屏東演武場搭配節慶策劃「What's cup好玩咖」咖啡杯特展，自2月14日至4月5日，展出由藏家珍藏各式咖啡杯。情人節當天起一連3天，每天下午3點至晚上9點於戶外廣場辦理『Coffee You 啡你莫屬．咖啡市集』，內容有咖啡農創、咖啡職人、花藝手創、輕食甜點等在地品牌。

這次「What's cup好玩咖」咖啡杯特展與藏家溝通借展，特別挑選符合情人節浪漫優雅的氣氛，展出壓箱寶德國麥森、奧地利施華洛世奇和台灣法藍瓷等國際上知名的瓷器品牌珍藏品，除了讓民眾有機會一睹藏家典藏的世界級精品咖啡杯盤的迷人造型和精緻工藝，帶領進入咖啡杯盤結合藝術和工藝的精美風采外，更加入有趣的互動拍照裝置，這場咖啡杯特展將使每個人動起來，用鏡頭記錄下屬於自己的咖啡文化，從不同的視野感受美麗的器物。

文化處長吳明榮表示，屏東演武場座落於多家美食餐廳和百貨林立的熱鬧市中心，自去年修復完成後，就希望這棟美麗的歷史建築打破大家的刻板印象，用有趣輕鬆的手法策展，吸引年輕朋友休憩逛展、親近藝術的新去處。

「What's cup好玩咖」咖啡杯特展邀請民眾踴躍參觀，相關活動資訊可上文化處官網、屏東演武場臉書查詢。

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