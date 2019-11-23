　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡明海4屏東工藝家《刻話溫情》 　屏東演武場展出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東工藝家莊太吉、蔡明海、許萬利、曾文章4位台灣工藝家，在屏東演武場舉辦＜刻話溫情＞雕刻藝術創作聯展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東工藝家（左起）許萬利、曾文章、 莊太吉、蔡明海4位台灣工藝家，在屏東演武場舉辦＜刻話溫情＞雕刻藝術創作聯展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東工藝家莊太吉、蔡明海、許萬利、曾文章4位榮獲台灣工藝之家殊榮，23日起於屏東演武場舉辦＜刻話溫情＞雕刻藝術創作聯展，不同的風格，不同的情境，卻同樣流露出令人感懷的溫情，一刀一琢盡是藝術家們生活經驗的累積。

莊太吉等4人從年少時期為了生活，或當學徒或無師自學，成就了一生的技藝。其中莊太吉(阿給努)， 以"原始藝術"的雕刻方式， 用木雕方式，表現出生命傳承的故事。他的作品最大特色即是融入排灣族的美學，使傳統與現代、文化與生活得以逐步靠近，長期致力於部落與學校教學，讓部落孩子了解自己祖先的文化，堅持文化傳承的使命。

蔡明海來自新園鄉鹽埔村，創作以寫實的手法表現出人與人之間的情感，不論是鄉村的情境，或是親情的互動，又或者是老朋友間友誼，栩栩如生的人物表情，在他的精雕細琢中更顯細膩，情感便是穿流在其中，自身生活的體驗從作品中展露無遺。

東港土生土長的許萬利，現居林邊鄉鎮安村，木雕創作以寫實主義刻畫出漁村生活的樣貌，除了補魚網、竹笩、抓蛤蜊，還有漁村的信仰文化，以創作紀錄討海人的生活，也讓作品在情感的傳遞更能到味，細心的去觀賞作品，也更能體會漁村中生活情感的寫照。

萬丹鄉工藝師曾文章，以自學的方式逐漸接觸藝術創作的領域，生活的磨鍊成了他創作題材的來源，以不同的雕刻技法，在不同的石材上，創作出他內心的想法，簡約線條美感呈現不一樣的生命故事。

文化處表示，4位工藝家透過聯展分享他們各自精彩的創作歷程，展期11月23日至2020年2月2日止。

ET快訊
士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…爆出逆轉歡笑聲：傻
櫻花妹屈膝拍美照！玻璃地板出賣「神秘三角洲」網全噴鼻血
台鐵區間車板橋站大冒煙！「跟火災現場一樣」民眾驚恐下車逃
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智老翁精神恍惚走上汽車道　暖警助安置

新住民擺脫喪夫之痛　兩女力爭上游不向命運低頭

當500弱勢兒的耶誕老公公　耐斯王子飯店連13年發起送暖

台東瘋shopping！串聯11大商圈　5大行動支付消費抽大獎

「撐香港．要自由」演唱會台南場　黃偉哲現身與民眾一起力挺

蔡明海4屏東工藝家《刻話溫情》 　屏東演武場展出

兒童哲學教育三年計畫展開　黃敏惠呼籲孩子們用好奇心探索世界

包租代管台南分配1200戶　黃偉哲：建立租賃互信保障制度打造幸福城市

首屆「台南安平遊艇展」登場　黃偉哲：市府全力配合遊艇碼頭闢建

台南市地政局地理資訊倉儲平台　獲TGOS加值應用獎

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

失智老翁精神恍惚走上汽車道　暖警助安置

新住民擺脫喪夫之痛　兩女力爭上游不向命運低頭

當500弱勢兒的耶誕老公公　耐斯王子飯店連13年發起送暖

台東瘋shopping！串聯11大商圈　5大行動支付消費抽大獎

「撐香港．要自由」演唱會台南場　黃偉哲現身與民眾一起力挺

蔡明海4屏東工藝家《刻話溫情》 　屏東演武場展出

兒童哲學教育三年計畫展開　黃敏惠呼籲孩子們用好奇心探索世界

包租代管台南分配1200戶　黃偉哲：建立租賃互信保障制度打造幸福城市

首屆「台南安平遊艇展」登場　黃偉哲：市府全力配合遊艇碼頭闢建

台南市地政局地理資訊倉儲平台　獲TGOS加值應用獎

宋楚瑜痛批藍綠：「0到6歲國家養」我2000年就提過！

中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

手頭有350萬！三重哥煩惱「先買車」or「等明後年買房」　網一勸說…他秒忍

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

韓國瑜批上班拚選舉　蔡英文：國政優先！總統工作24小時沒有上下班

台南民眾黨顏耀星競選總部成立　柯文哲站台授旗

失智老翁精神恍惚走上汽車道　暖警助安置

新住民擺脫喪夫之痛　兩女力爭上游不向命運低頭

茶山部落特色涼亭　昔日原民「分享」獵物的重要地點

陽明高中師生抗議奏效　桃園教育局：「人地不宜」校長已解職

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

2020桃園立委大選　「他」影響藍綠席次

老婦迷途暖警護送平安返家！

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

張世賢問黃偉哲同性婚如何祝賀？

尤榮智為山區居民爭取高鐵接駁車

2019縣市幸福指數大調查台南第4

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

桃園平鎮站北移　藍營議員砲轟

桃園仙草節登場　警方規劃交通疏導

台南退休鄰長范文清榮獲選長青環保義工

更多熱門

相關新聞

電音森林裡走出7巨人精靈

電音森林裡走出7巨人精靈

如果在森林裡見到巨人迎面走來，別擔心他會吃掉你，可能是Thomas Dambo親切的巨人家族一員，等著你再往前走幾步，和這些森林裡的大精靈打打招呼。

台日柔道運動交流　328位菁英台東競技

台日柔道運動交流　328位菁英台東競技

斯洛維尼亞「立梅蘭妮亞木雕」　布幕掀開居民崩潰

斯洛維尼亞「立梅蘭妮亞木雕」　布幕掀開居民崩潰

518國際博物館日 博物館文化慢玩體驗

518國際博物館日 博物館文化慢玩體驗

一通電話收藏木雕大師楊永在獨家創作

一通電話收藏木雕大師楊永在獨家創作

關鍵字：

屏東文化處蔡明海許萬利莊太吉木雕

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

川普：若不是我香港14分就被殲滅

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

面試新人都奇葩　她嘆：態度差爆

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面