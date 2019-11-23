蔡明海4屏東工藝家《刻話溫情》 　屏東演武場展出

▲屏東工藝家（左起）許萬利、曾文章、 莊太吉、蔡明海4位台灣工藝家，在屏東演武場舉辦＜刻話溫情＞雕刻藝術創作聯展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東工藝家莊太吉、蔡明海、許萬利、曾文章4位榮獲台灣工藝之家殊榮，23日起於屏東演武場舉辦＜刻話溫情＞雕刻藝術創作聯展，不同的風格，不同的情境，卻同樣流露出令人感懷的溫情，一刀一琢盡是藝術家們生活經驗的累積。

莊太吉等4人從年少時期為了生活，或當學徒或無師自學，成就了一生的技藝。其中莊太吉(阿給努)， 以"原始藝術"的雕刻方式， 用木雕方式，表現出生命傳承的故事。他的作品最大特色即是融入排灣族的美學，使傳統與現代、文化與生活得以逐步靠近，長期致力於部落與學校教學，讓部落孩子了解自己祖先的文化，堅持文化傳承的使命。

蔡明海來自新園鄉鹽埔村，創作以寫實的手法表現出人與人之間的情感，不論是鄉村的情境，或是親情的互動，又或者是老朋友間友誼，栩栩如生的人物表情，在他的精雕細琢中更顯細膩，情感便是穿流在其中，自身生活的體驗從作品中展露無遺。

東港土生土長的許萬利，現居林邊鄉鎮安村，木雕創作以寫實主義刻畫出漁村生活的樣貌，除了補魚網、竹笩、抓蛤蜊，還有漁村的信仰文化，以創作紀錄討海人的生活，也讓作品在情感的傳遞更能到味，細心的去觀賞作品，也更能體會漁村中生活情感的寫照。

萬丹鄉工藝師曾文章，以自學的方式逐漸接觸藝術創作的領域，生活的磨鍊成了他創作題材的來源，以不同的雕刻技法，在不同的石材上，創作出他內心的想法，簡約線條美感呈現不一樣的生命故事。

文化處表示，4位工藝家透過聯展分享他們各自精彩的創作歷程，展期11月23日至2020年2月2日止。