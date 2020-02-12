陸委會政策一日數變　民眾黨轟：民間反彈政策就「髮夾彎」

▲民眾黨團質疑陸委會看報治國，政策遇到民間反彈就轉彎。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

陸委會宣布開放陸配子女入境，但起先語意模糊不清，幾經調整後才定調僅開放「未成年子女且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者」，才允許申請。對此，台灣民眾黨立院黨團質疑，陸委會政策「一日三變」、看報治國，政策決策過程如同上網測風向，提出三點訴求要陸委會「講清楚說明白」。

為防堵新型冠狀病毒肺炎疫情傳入，台灣自10日起兩岸直航班機僅剩北京首都、上海浦東、上海虹橋、成都雙流、廈門高崎等5個航點飛航，其餘航點全部停飛。但基於家庭團聚及人道考量，陸委會昨下午宣布，國人或陸配所生、現僅有中國大陸國籍的子女，准予其入境，但入境後須居家檢疫14天，採取對渠等強化管理措施。

陸委會主委陳明通昨下午進一步解釋，陸配子女必須符合2個條件，一是未成年，二是在中國大陸沒有親人或親人無能力照顧，並以專案提出申請、專案審查後准予入境。

首先，民眾黨團指出，民間反彈大，政策就「髮夾彎」，陸委會是否沒有通盤考量到台灣整體防疫能量就做此政策決議？新增的條件限制中，「大陸親友無能力照顧」一項之認定，是否會製造更多特權返台者？民眾黨立院黨團期許政府在沒有國安疑慮的前提下，請陸委會做到資訊公開透明。

其次，所謂的人道考量，應該建構在台灣衛生單位與民政機關有能力負荷的情況下，民眾黨立院黨團希望中央疫情指揮中心應該誠實說明，全台各縣市政府，目前是否有足夠人力可以應付大量居家檢疫、居家隔離的民眾需求，以及民政系統若要在檢疫者生活與防疫方面配合，中央與地方是否做好協調與準備？

最後，民眾黨團表示，政府應盤點中央與地方實際可承接量之下，就相關返台政策採取分批總量管制。民眾黨團強調，站在台灣民眾健康與福祉的立場上，請陸委會「出來面對」，對陸配子女返台政策向民眾公開說清楚。

