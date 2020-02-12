指揮中心緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了　

▲陸委會主委陳明通昨出席中央流行疫情中心記者會，以小明的故事宣布陸配子女來台措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

陸委會11日宣布開放陸配子女持長期居留證、長期探親證入境，引發社會反彈，陸委會主委陳明通11日晚間以「小明的故事」試圖滅火，仍無法平息眾怒。中央流行疫情指揮中心今（12）日，召開記者會，撤回陸委會公布相關陸配子女管制回台措施，若未持有我國國籍，不同意入境。

陸委會11日下午宣布，基於家庭團聚與人道考量，開放陸配與在中國大陸的子女持長期居留證或長期探親證12日起可以入境，但卻引來各界眾多批評。

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為此，陸委會當晚緊急修正相關措施，改為只有符合「未成年子女」「在中國大陸親人無能力照顧」「父母皆在台」3個要件的陸配子女，才能提出專案申請，並須經專案審查，且准予回台者，須居家檢疫14天。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳明通在記者會表示，「小明」是國人在大陸經商，與大陸配偶生下的小孩，一家人在大陸生活一段時間後，舉家回到台灣來，小明在台灣沒有戶籍，爸爸雖是中華民國國民，但小明在大陸出生，所以跟著爸媽回台，是以「專案長期居留」或「長期探親居留」的方式在台灣生活。

陳時中今（12）日公布撤回政策，強調陸配子女滯留在中港澳者，若不具有台灣國籍，不予以入境。台灣在防疫上有3個原則，在台灣醫療一定給予醫治，居家檢疫、居家隔離也是無差別。不過，在邊境的管制，就必然有差別，最大的原則為「國人優先」。

▲衛福部長陳時中說，防疫上有三個原則：人在台灣，醫療絕對無差別待遇，全力救治；居家檢疫、居家隔離，無差別管理，不會因身份而有差別；邊境的管制上，最大的原則，國人優先。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）