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邊開車邊吸笑氣！她下秒「猛撞後車」呆坐駕駛座　身體狂搖遭起訴

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▲桃園市張姓女子去年12月30日開車在桃園區買速食時肇事撞車，員警到場時仍然一臉茫然恍神。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓女子去年12月30日開車在桃園區買速食時肇事撞車，員警到場時仍然一臉茫然恍神。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子去年12月底獨自駕車外出，行經桃園區鬧區麥當勞店得來速欲購買速食時，卻突然倒車失控撞上後方車輛，警方接獲報案到現場卻發現張女神情恍惚且語無倫次，在車上副駕駛座查出笑氣鋼瓶與氣球，張女坦承邊吸笑氣邊開車；檢方11日偵結依違反公共危險罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，43歲的張姓女子於2019年12月30日下午1時許開出外出，肇事前將車子停在桃園區大興西路上，並將笑氣灌入氣球內吸食，隨後繼續開車到附近麥當勞，進入得來速車道準備購買速食，但才剛進入車道卻突然往後倒車，而後車閃避不及被撞上，張女肇事後一度待在車上神情恍惚，警方據報後趕往處理。

▲桃園市張姓女子去年底開車在桃園區肇事，員警在副駕駛座上查出有笑氣鋼瓶與氣球等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓女子去年底開車在桃園區肇事，員警在副駕駛座上查出有笑氣鋼瓶與氣球等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方到場後請張女下車出現語無倫次恍神現象，根本不清楚自己發生何事，員警在副駕駛座上發現有笑氣瓦斯鋼瓶與氣球等物，研判張女可能吸食笑氣才會出現意識模糊、呆滯與搖晃無法站立等症狀導致肇事，訊問後依公共危險罪嫌移送法辦。

檢方認為，吸食笑氣後會產生暈眩、頭臉刺痛感、低血壓與心跳加速等，影響感覺、協調與判斷力，張女開車後吸時笑氣，導致身體搖擺不定、手腳部顫抖、身體無法保持平衡等狀況，張女坦承吸食笑氣肇事，檢方偵結依違反公共危險罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

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