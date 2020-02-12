台灣防疫決戰「情人節」！2大指標推算安全期　雙層防火牆揭密

圖、文／鏡週刊

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續延燒，中國10日宣布北京、上海2直轄市也採「封閉式管理」，形同半封城狀態，如何守住社區感染防線成為各國防疫的重點。為阻斷病毒進一步入侵社區擴大感染，本刊調查，自國內出現首個確診病例後，府院即數度以病毒最長14天的潛伏期，與確診案例發病時間等二大指標，來回推算防疫「安全期」，第一個關鍵點就落在2月14日情人節，亦即本週將是疫情是否收歛的黃金週。

▲寶瓶星號危機暫解除，有民眾下船後終於露出笑容。（圖／鏡週刊提供，下同）

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官員推估，根據中央流行疫情指揮中心發布的國內確診案例，最晚約在1月底出現症狀或就醫，加上目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，1月31日停靠基隆港時，多數遊客均曾下船遊遍北北基51個景點，接觸的潛在感染者不計其數，若以14天的潛伏期往後推算，2月14日即為是否爆發不明感染源病例的第一波決勝點。

此外，武漢肺炎的傳播方式及途徑持續成為政府及公衛專家鎖定釐清的重點。中央流行疫情指揮中心9日宣布，台灣武漢肺炎確診的第18例，是曾赴義大利旅遊確診夫妻的另一名兒子，此例雖沒任何症狀，但因同行的3名家人都相繼確診，經防疫人員主動採檢後果然確診，且體內病毒量相當高，是國內首例無症狀確診個案，研判可能只是還沒出現症狀，至於是否具傳染力目前未知。

「這次防疫顯然比SARS更複雜！」17年前的抗煞專家、前疾管局長蘇益仁直言，台灣已出現疑似無症狀的確診病例，儘管目前還可以追蹤該病例的接觸史，但害怕後續出現破口變成社區感染，因此，政府最大的挑戰就是從武漢及中國各地返台的台商，除了確實做好檢疫把關，政府也應採取更嚴格的管制措施以度過疫情高危險期，否則一旦出現破口、擴大至社區感染，不只台灣醫療體系可能承受不住，也會人心惶惶。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院兒科主任黃立民認為，儘管第18例是屬於無症狀的確診病例，但傳播途徑看來仍是飛沫跟接觸傳染，儘管症狀不明顯的確增加防疫困難度，但目前台灣確診的病例多屬於輕症，因此勤洗手、必要時戴口罩，只要人人提高警覺，仍可以防範。

一名參與防疫決策的行政院官員則表示，這名無症狀的確診病例只是「疑似」無症狀，很多人對於輕微的呼吸道症狀是無感的，因此無法確認是否真的完全沒有症狀，加上他仍屬於家戶內部的近距離感染個案、而非社區感染，政府已針對他過去的接觸對象進行追蹤，現階段民眾不需要過度恐慌，政府會持續監控中國乃至於全球疫情，必要時調整、升級防疫策略。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續延燒，如何守住社區感染防線成為各國防疫的重點。本刊調查，在三月初關鍵防疫決勝期之前，府院沙盤推演，要力守「邊境管理」「入境追蹤」2道關卡，不讓武漢肺炎疫情擴大。

本刊調查，府院不讓疫情出現社區感染破口的二道關卡，一是自台灣出現香港轉機確診案例後，中央流行疫情指揮中心已升級我國的邊境管理措施，未來將適時調整邊境管制強度，力求殲敵於境外；二是國人或旅客一旦入境後，即便初步檢疫已排除染病，仍要嚴密且擴大追蹤可能感染源的接觸者，避免疫情擴大成為境內社區感染。

決策人士指出，中央流行疫情指揮中心6日晚間宣布台灣第14、15例確診個案，竟是一對無武漢旅遊史、並在香港轉機往返義大利旅遊的五旬夫妻；這是台灣邊境管理策略推進至下一階段的關鍵拐點，也是讓決策高層重新思考，在邊境管理措施拉高層次的關鍵案例。

行政院官員說，因無法確認這2例香港轉機的確診個案，究竟是在義大利旅遊、機上密閉空間或在機場轉機時受感染，顯示我國前階段採「登機檢疫」的邊境管理策略，已不足於應付當前疫情，隔日指揮中心即升高邊境管理措施，宣布只要經中港澳轉機入境，都須居家檢疫14天；11日起，除特定需求或已取得居留證者，港澳人士和學生更已全面暫緩來台。

11日再宣布，非中港澳的所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往中港澳等流行地區的旅遊史、接觸史，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙行為，依法最高將處15萬元罰鍰。

在入境追蹤方面，也趨於嚴格。本刊調查，鑽石公主號郵輪在爆發群聚感染之後，確診人數5日就較前1天暴增1倍，隔天中央流行疫情指揮中心隨即宣布，國際郵輪禁止停靠我國港口，但4日已從基隆港出航前往琉球那霸的寶瓶星號，意外成了海上人球，直到8日靠岸基隆，經檢疫全為陰性，才結束一場虛驚。

寶瓶星號的危機暫解，曾在基隆港靠岸的鑽石公主號留下的風險卻仍持續。官員表示：「能否守住社區感染這道防線，這個週末之前是關鍵。」他說，政府盡全力嚴防邊境，大家都把焦點放在機場，沒想到卻差點在港口管制上破功，當從日方得知才離開基隆不久的鑽石公主號有確診案例，還有群聚感染風險時，有人氣得在內部會議連國罵都飆出口。

經相關單位清查，鑽石公主號1月31日停泊基隆港時，有2,600多名遊客下船到北台灣觀光，我方接獲日方通報後，隨即展開48小時補破網行動，目的就是為避免社區感染這道防線被攻陷。

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