　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣防疫決戰「情人節」！2大指標推算安全期　雙層防火牆揭密

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續延燒，中國10日宣布北京、上海2直轄市也採「封閉式管理」，形同半封城狀態，如何守住社區感染防線成為各國防疫的重點。為阻斷病毒進一步入侵社區擴大感染，本刊調查，自國內出現首個確診病例後，府院即數度以病毒最長14天的潛伏期，與確診案例發病時間等二大指標，來回推算防疫「安全期」，第一個關鍵點就落在2月14日情人節，亦即本週將是疫情是否收歛的黃金週。

寶瓶星號危機暫解除，有民眾下船後終於露出笑容。（中央社）

▲寶瓶星號危機暫解除，有民眾下船後終於露出笑容。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

官員推估，根據中央流行疫情指揮中心發布的國內確診案例，最晚約在1月底出現症狀或就醫，加上目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，1月31日停靠基隆港時，多數遊客均曾下船遊遍北北基51個景點，接觸的潛在感染者不計其數，若以14天的潛伏期往後推算，2月14日即為是否爆發不明感染源病例的第一波決勝點。

杜絕寶瓶星號遊輪入境旅客成防疫破口，政府登船檢疫，後續仍要嚴密追蹤。（中央流行疫情指揮中心提供）

此外，武漢肺炎的傳播方式及途徑持續成為政府及公衛專家鎖定釐清的重點。中央流行疫情指揮中心9日宣布，台灣武漢肺炎確診的第18例，是曾赴義大利旅遊確診夫妻的另一名兒子，此例雖沒任何症狀，但因同行的3名家人都相繼確診，經防疫人員主動採檢後果然確診，且體內病毒量相當高，是國內首例無症狀確診個案，研判可能只是還沒出現症狀，至於是否具傳染力目前未知。

「這次防疫顯然比SARS更複雜！」17年前的抗煞專家、前疾管局長蘇益仁直言，台灣已出現疑似無症狀的確診病例，儘管目前還可以追蹤該病例的接觸史，但害怕後續出現破口變成社區感染，因此，政府最大的挑戰就是從武漢及中國各地返台的台商，除了確實做好檢疫把關，政府也應採取更嚴格的管制措施以度過疫情高危險期，否則一旦出現破口、擴大至社區感染，不只台灣醫療體系可能承受不住，也會人心惶惶。

寶瓶星號在政府登船檢疫、採檢後，台籍旅客已全數回家自主健康管理。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院兒科主任黃立民認為，儘管第18例是屬於無症狀的確診病例，但傳播途徑看來仍是飛沫跟接觸傳染，儘管症狀不明顯的確增加防疫困難度，但目前台灣確診的病例多屬於輕症，因此勤洗手、必要時戴口罩，只要人人提高警覺，仍可以防範。

一名參與防疫決策的行政院官員則表示，這名無症狀的確診病例只是「疑似」無症狀，很多人對於輕微的呼吸道症狀是無感的，因此無法確認是否真的完全沒有症狀，加上他仍屬於家戶內部的近距離感染個案、而非社區感染，政府已針對他過去的接觸對象進行追蹤，現階段民眾不需要過度恐慌，政府會持續監控中國乃至於全球疫情，必要時調整、升級防疫策略。

在台灣出現香港轉機乘客確診個案之後，邊境管理也隨之升級。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續延燒，如何守住社區感染防線成為各國防疫的重點。本刊調查，在三月初關鍵防疫決勝期之前，府院沙盤推演，要力守「邊境管理」「入境追蹤」2道關卡，不讓武漢肺炎疫情擴大。

本刊調查，府院不讓疫情出現社區感染破口的二道關卡，一是自台灣出現香港轉機確診案例後，中央流行疫情指揮中心已升級我國的邊境管理措施，未來將適時調整邊境管制強度，力求殲敵於境外；二是國人或旅客一旦入境後，即便初步檢疫已排除染病，仍要嚴密且擴大追蹤可能感染源的接觸者，避免疫情擴大成為境內社區感染。
 
杜絕寶瓶星號遊輪入境旅客成防疫破口，政府登船檢疫，後續仍要嚴密追蹤。（中央流行疫情指揮中心提供）

決策人士指出，中央流行疫情指揮中心6日晚間宣布台灣第14、15例確診個案，竟是一對無武漢旅遊史、並在香港轉機往返義大利旅遊的五旬夫妻；這是台灣邊境管理策略推進至下一階段的關鍵拐點，也是讓決策高層重新思考，在邊境管理措施拉高層次的關鍵案例。

行政院官員說，因無法確認這2例香港轉機的確診個案，究竟是在義大利旅遊、機上密閉空間或在機場轉機時受感染，顯示我國前階段採「登機檢疫」的邊境管理策略，已不足於應付當前疫情，隔日指揮中心即升高邊境管理措施，宣布只要經中港澳轉機入境，都須居家檢疫14天；11日起，除特定需求或已取得居留證者，港澳人士和學生更已全面暫緩來台。

11日再宣布，非中港澳的所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往中港澳等流行地區的旅遊史、接觸史，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙行為，依法最高將處15萬元罰鍰。

防堵武漢肺炎擴大，衛生福利部長陳時中（右2）坐鎮指揮各部會，要在3月關鍵決勝點前，守住社區感染防線。

在入境追蹤方面，也趨於嚴格。本刊調查，鑽石公主號郵輪在爆發群聚感染之後，確診人數5日就較前1天暴增1倍，隔天中央流行疫情指揮中心隨即宣布，國際郵輪禁止停靠我國港口，但4日已從基隆港出航前往琉球那霸的寶瓶星號，意外成了海上人球，直到8日靠岸基隆，經檢疫全為陰性，才結束一場虛驚。

寶瓶星號在政府登船檢疫、採檢後，台籍旅客已全數回家自主健康管理。

寶瓶星號的危機暫解，曾在基隆港靠岸的鑽石公主號留下的風險卻仍持續。官員表示：「能否守住社區感染這道防線，這個週末之前是關鍵。」他說，政府盡全力嚴防邊境，大家都把焦點放在機場，沒想到卻差點在港口管制上破功，當從日方得知才離開基隆不久的鑽石公主號有確診案例，還有群聚感染風險時，有人氣得在內部會議連國罵都飆出口。

經相關單位清查，鑽石公主號1月31日停泊基隆港時，有2,600多名遊客下船到北台灣觀光，我方接獲日方通報後，隨即展開48小時補破網行動，目的就是為避免社區感染這道防線被攻陷。

更多鏡週刊報導
【防疫決勝三月2】2大疫情趨勢指標曝光　趨緩或長期抗戰3月揭曉
【防疫決勝三月3】中國疫情失控　揭台灣2道抗疫防火牆
【防疫決勝三月4】肺炎風暴何時平息？　中港台專家大推估

ET快訊
汪小菲員工受夠了！曝光「時間地點協議書證據」傻眼：公司要倒了
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

因應武漢肺炎　正統鹿耳門聖母廟配合政府加強防疫

女友瘋狂討啪！他命根子「軟趴趴又出血」...媽怒嗆：蜘蛛精轉世？

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字！

首批包機回台台商5人在醫院　「3人二採陰性」最快今晚回檢疫所

嘉市推「口罩販售公告2.0版」　90家藥局同步上路

教授拿科技計畫經費「照顧」女學生　屏東大學回應了

傳寶瓶星號旅客進花蓮泳池！業者「自主封館」至3月底　進行全面消毒

跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維持確診18例

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

因應武漢肺炎　正統鹿耳門聖母廟配合政府加強防疫

女友瘋狂討啪！他命根子「軟趴趴又出血」...媽怒嗆：蜘蛛精轉世？

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字！

首批包機回台台商5人在醫院　「3人二採陰性」最快今晚回檢疫所

嘉市推「口罩販售公告2.0版」　90家藥局同步上路

教授拿科技計畫經費「照顧」女學生　屏東大學回應了

傳寶瓶星號旅客進花蓮泳池！業者「自主封館」至3月底　進行全面消毒

跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維持確診18例

趙少康酸蔡英文運氣好　卓榮泰嗆：同標準放自己身上不一定都及格！

BMW X5、X6新增xDrive40d柴油車型　340匹大扭力破百只要5.5秒

因應武漢肺炎　正統鹿耳門聖母廟配合政府加強防疫

基隆騎士「1萬多鈔票噴飛」沒回頭　好心駕駛嘆追不到...撿回一半現金

卓榮泰評「陸配子女來台喊卡」：保護國內安全最重要！對民意極快反應

女友瘋狂討啪！他命根子「軟趴趴又出血」...媽怒嗆：蜘蛛精轉世？

解除對台旅行禁令？菲律賓衛生部未解答：WHO尊重各國決定

媽媽曾在SARS抗疫前線　17年後女兒接棒赴武漢：驕傲有你

戰績差又怎樣？　尼克市價46億美元仍是NBA最高

台股收漲110點！電子三雄強勢助攻　台股突破季線收11,774點

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

南韓建議「非必要不要造訪台灣」指揮中心回應

嗆「機師餐加料」！郭芷嫣遭長榮解雇　近況曝

一張圖看2天「鋒面雨彈」怎麼下

小明回不來了！即起撤回陸配子女返台

小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字

快訊／朱學恒喜獲朱小胖2.0！

驚見多國網友「#TWforWHO 」感動炸

23歲青年流感死亡「本季最年輕」

張雅琴批趙少康：所以習近平運氣差？

去武漢被笑「只有妳戴口罩」　1個月後爆發

更多熱門

相關新聞

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

大陸武漢肺炎疫情延燒，但住在日本京都的一名大陸女業務狂掃口罩，甚至拍下兩大捆2000萬日幣（約新台幣547萬元）炫富，「清點一下這半個月來賣口罩賺的錢，忙活了這麼久也只賺了這麼點，沒想到數錢數得指甲都磨掉了…雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望 ！」對此，許多大陸網友看不下去嗆肉搜，「日本華人圈都是她，在日華人華僑都在捐口罩時，發國難財賺了幾千萬日幣！」

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

美國撤僑首現確診　檢測兩次才知

美國撤僑首現確診　檢測兩次才知

即／湖北增94死、1638確診武漢肺炎

即／湖北增94死、1638確診武漢肺炎

關鍵字：

鏡週刊武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面