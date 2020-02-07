「扔6月大嬰離婚」母討扶養費　月薪12萬兒拒：18歲父死就靠自己

▲患有失智症的黃婦有過兩段婚姻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓婦人先前有過一段婚姻，再婚後收養一名仍在就讀高中的兒子，如今罹患重鬱症及失智症，需要他人照顧，因此決定向與第一任丈夫所生的大兒子告討扶養費。不過，高雄少年及家事法院法官調查，發現她在大兒子年僅6個月大就離婚了，之後也沒有任何聯繫，母子倆就像陌生人，現在反過來要求扶養顯然有失公平，最後裁定駁回她的訴求。

判決書中提到，黃婦是在1984年4月與第一任丈夫離婚，1998年3月與第二任丈夫結婚，2018年6月再次離婚，期間曾收養一名仍在就讀高中的兒子（無扶養能力），由於她已經63歲了，患有重鬱症以及失智症，還領有中度身心障礙證明，目前人在高雄市某養護中心接受照顧，因此希望與第一任丈夫所生的大兒子可以負責照護，每月給付1萬5500元的扶養費。

▲黃婦在大兒子6個月大的時候與第一任丈夫離婚。

但大兒子表示，雙親離婚時自己未滿1歲，從小與父親相依為命，18歲時父親過世改由姑姑擔任監護人，因為不適應後來的生活，於是就搬出去自行租屋、謀生，「母親從未扶養過我，造成我成長過程的遺憾，而且我對她感到陌生」，現在自己也已經成家立業，有妻子和5歲、7歲的孩子要養，加上住在北部生活開銷較高，縱使月薪有12萬元，還是無力負擔母親的扶養費。

高雄少年及家事法院法官認為，黃婦默認離婚後未扶養、探視大兒子，考量到當時孩子僅6個月大，正是需要母親陪伴的時期，加上後來數十年間皆未聯繫，母子倆就像陌生人一樣，可見她是在沒有正當理由的情況下未盡扶養義務，且情節重大，最後裁定免除大兒子的扶養義務，駁回母親請求給付扶養費的告訴。