戰機再強也打不過武漢肺炎！　新加坡航展規模縮水

▲新加坡航空展受到武漢肺炎疫情影響，規模縮水。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

軍事界與航空界的盛事新加坡航空展，雖然聚集了世界各國最強的戰機共同展覽，並且在10日如期展出，但是受到新型冠狀病毒COVID-19也就是武漢肺炎的影響，規模縮小了許多，大約少了70間廠商參展。

根據國際航空媒體Aviation International New報導，因應武漢肺炎疫情爆發，展方做出了許多公衛預防措施，參展的廠商大約少了70多家，不過即便如此，展方還是估計可以吸引45個國家或地區、930家廠商與45000名業界人士參觀。

根據《中央社》報導指出，赴新加坡了解航展趨勢的區域安全軍事觀察員楊于勝表示，美國軍工業者在考量武漢肺炎風險下，今年參展規模略減，洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）及雷神公司（Raytheon Co.）雖在開幕前宣布撤展，但美國館仍占展區的第二大規模。

他指出，以色列今年以國家隊型態出擊，展攤範圍和展品均是展場焦點，不論在戰機系統升級或目標情資整合均有別過往，凸顯爭取軍火市場企圖心。

▲新加坡是中國境外確診病例第三多的國家。（圖／翻攝自Johns Hopkins CSSE）



新加坡衛生部門10日晚間證實，再傳2名確診，累計至45例確診，僅次於日本與香港，是中國境外確診病例第三多的國家，新加坡政府在7日已將「疾病爆發應對系統」提升至第二嚴重的「橙色警戒」狀態。

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