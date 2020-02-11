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鎮代會勘里長嗆「侵門踏戶」　路邊上演全武行！老母護子雙雙掛彩

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮民代表林進明11日下午和縣府人員到竹南鎮天文里會勘一處土地因封路無法通行狀況時，引起當地余姓里長不滿，認為代表林進明「侵門踏戶」，雙方一言不合竟大打出手，林的老媽前來護子也遭池魚之殃，與兒子雙雙掛彩送醫；林進明無奈表示，民意代表連會勘也被打，實在太誇張了！

▲竹南鎮民代表林進明，11下午在會勘時，與當地里長一言不合，竟在路邊上演全武行，嚇壞了一同前來會勘的人員。（圖／翻攝自Facebook／竹南大小事）

▲竹南鎮民代表林進明，11日下午在會勘時，與當地里長一言不合，竟在路邊上演全武行，嚇壞了一同前來會勘的人員。（圖／翻攝自Facebook／竹南大小事）

林進明表示，因邱姓里民想要蓋房子，但施工車輛必須行經私人土地後才能銜接社區道路，但這13位土地持有人之一，也是當地里長余德明，曾與邱姓里民多次協商未果，地主更多次以夾板阻隔，讓車輛無法順利進出，有鑑於此，才央請本區4位民意代表，會同縣府有關人員一同前來會勘。

▲▼林進明被打後送醫治療，經診斷後手腳有挫傷，頭部有輕微腫脹，暫時用冰敷來減緩疼痛。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼林進明被打後送醫治療，經診斷後手腳有挫傷，頭部有輕微腫脹，暫時用冰敷來減緩疼痛。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼林進明被打後送醫治療，經診斷後手腳有挫傷，頭部有輕微腫脹，暫時用冰敷來減緩疼痛。（圖／記者黃孟珍攝）

林進明說，怎料才剛到現場沒多久，里長的堂姐就認為林的口氣不佳，爆發了口角衝突，後來里長認為林是「侵門踏戶」，跑到別人家來嗆聲，雙方越吵越兇，冷不防就揮拳招呼在林後腦勺，里長哥哥看到了這狀況，也上前加入戰局，3人就在會勘人員面前扭打成一片。

林母當時正好在附近，聽到有人大喊「你兒子快被打死了」，遂趕緊跑過來並抱住被打在地的兒子時，自己的胸部也被打了幾拳，當場痛到昏了過去，旁人趕緊叫救護車，才停止了這場衝突；母子雙雙送醫治療，經檢查後林母有胸悶，呼吸困難；林進明則是手腳擦傷，頭部也有輕微腫脹，所幸皆無更嚴重傷勢。

▲▼林母因為護兒也慘遭波及，林進明更不捨的眼睛泛淚，守護在媽媽身邊。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼林母因為護兒也慘遭波及，林進明更不捨的眼睛泛淚，守護在媽媽身邊。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼林母因為護兒也慘遭波及，林進明更不捨的眼睛泛淚，守護在媽媽身邊。（圖／記者黃孟珍攝）

事後，記者打電話試圖詢問里長原因時，里長則表示「不好意思，現在沒空」。林進明則無奈表示，自己是在行使民意代表的職責，怎麼都沒料到竟在會勘時遭人毆打；不過林也強調，為了里上的和諧，暫無對里長提告的動作，只是看見老母親為了自己而受傷，心中真是百感交集。

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