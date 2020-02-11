聊天竟突然聽不見！35歲男子「耳中風」　高壓氧治療助恢復

▲根據研究顯示，7成以上的突發性耳聾病人，經高壓氧治療後恢復良好。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名35歲的林姓男子，前陣子因為感冒導致抵抗力下降，和家人聊天時突然發現左耳聽不到聲音，立即到醫院就醫，經醫師診斷為突發性耳聾，所幸在接受高壓氧治療，提高內耳組織的含氧量與血氧供應後，他的聽力逐漸恢復。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，突發性耳聾即為俗稱的耳中風，病人常出現單側耳朵突然聽不到聲音或是持續耳鳴等症狀，發病的主要原因仍不明，但多為病毒感染、壓力過大或血管阻塞造成。過去突發性耳聾多以耳內注射類固醇和口服類固醇藥物治療，但最新研究顯示，7成以上的病人經高壓氧治療後，聽力改善比僅僅使用類固醇還要好。

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▲高壓氧治療可提高內耳組織的含氧量，幫助恢復聽力。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔡建宗還說，透過高壓氧治療，可以提升動脈氧分壓，使供應內耳組織的含氧量及血氧增加，緩解內耳受傷後的缺氧及血腫，同時可輸送較多氧氣到內耳毛細胞，促進耳蝸及半規管內微循環和淋巴液的流動，進而增加新陳代謝，加速修復聽力，病人持續10-20次的高壓氧治療可明顯改善。

大千醫院提醒民眾，若有耳鳴與明顯聽損症狀，一定要盡速就醫治療，才能把握治療黃金期恢復健康。

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