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防疫失職！武漢副市長等3官被約談...中央籲幹部迅速進入「戰時狀態」

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲武漢肺炎傳染性極強。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴峻，重災區湖北省確診病例至今已破3萬，中共中央認為「戰疫當前」，每一位黨員幹部都要迅速進入戰時狀態，同時對於防疫不力的官員加緊問責。武漢市副市長及2名區長10日被中央緊急的約談中，不僅要他們改進「工作滯後、銜接無序、組織混亂」等問題，還要他們向處理不當的患者賠禮道歉，並根據「黨紀政紀嚴肅問責」。

據新華社報導，針對確診還未住院的新冠肺炎重症患者，武漢市政府9日晚間將他們送往同濟醫院中法新城院區的過程中，武昌區由於工作滯後、銜接無序、組織混亂，「不僅轉運車輛條件差，街道和社區工作人員也沒有跟車服務，導致重症病人長時間等待繼而情緒失控。」

「應收盡收是防控新冠肺炎疫情的關鍵，要把好事辦好，怎麼能把好事辦壞？這些負責轉運危重和重症病人的黨員幹部為什麼不跟車？現在的武漢就是戰時狀態，這些人的行為十分惡劣。」國務院副秘書長、國務院辦公廳督察室主任高雨10日緊急約談武漢市副市長陳邂馨、武昌區長余松及洪山區長林文書。

中央指導組指出，區政府和街道要向上述患者賠禮道歉，而相關責任人則根據黨紀政紀嚴肅問責。「另外，作為區長、作為指揮長，在這件事上你應該負什麼責任，要向上級寫一份深刻檢查。」高雨說。

中共中央指導組強調，針對當前防疫工作暴露出來的突出問題，就是要及時進行約談，及時敲響警鐘。據悉，他們認為「戰疫當前，失職失責者，必將受到嚴肅問責。每一位黨員幹部都要緊張起來，迅速進入戰時狀態，真正把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位。」

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

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