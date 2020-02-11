為防疫「誤信錯誤謠言」　老先生「吐血送醫、險喪命」

▲浙江一名70歲老先生誤信喝酒殺菌，喝到吐血送醫。（圖／翻攝 湖北經視）

記者任以芳／綜合報導

擔心感染武漢肺炎，大陸全體嚴守防疫大作戰。浙江海寧一位70多歲的王老先生，為了防病毒，親手把自己送進醫院。原因是，誤信喝酒殺菌的謠言，狂灌一兩白酒，喝到大吐血，差點連命也丟了。」因為誤信偏方，無端占用醫療資源。

▲大陸不少人誤信喝酒殺菌，結果喝到過量送醫，占用醫院資源。（圖／翻攝 中國經濟網）

根據湖北經視報導，海寧市人民醫院急診科送來了一名消化道出血的患者，監視器裡急診室一陣忙碌，好不容易把病患就回來。清醒後的王老先生說，「我平時不會喝酒的，聽說喝酒能消毒，所以晚上狂喝一兩白酒。」沒想到，睡到淩晨時，吐血吐了滿地，家人立刻送他來醫院。

由於喝酒殺菌的偏方，已經在大陸傳開，很多人以為喝高濃度的白酒，可以滅殺武漢肺炎病菌，結果喝到送進醫院，無端占用醫療資源。還有人不當使用酒精，導致引火上身。不少專家、醫生也提醒，新型冠狀病毒，用75%濃度的酒精，可以有效殺滅，不過一定要小心噴灑表面物體，並且避免高溫。一般這種酒精消毒，指的是日常生活中的物體消毒，絕對不是喝酒！

▲大陸醫護人員宣導，喝酒殺菌是謠言，千萬別誤信。（圖／翻攝 湖北經視）

「酒精消毒並不是等於喝酒！ 」酒精被人體吸收後，會經過肝臟代謝，最終分解代謝，排出體外，因此，通過喝酒能殺菌消毒，甚至是殺滅新型冠狀病毒，是沒有任何科學道理可言的。