趙少康稱台灣防疫靠運氣好　王婉諭：無知！對台灣一點幫助都沒有

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於武漢肺炎疫情擴散，資深媒體人趙少康10日在政論節目中表示，蔡英文政府防疫是靠「運氣好」。對此，時代力量立委王婉諭痛批無知，「防疫不是靠運氣！關鍵防疫時刻，請不要再噴無謂的政治口水！」

王婉諭11日在臉書表示，「看到趙少康說，台灣武漢肺炎病患比日韓少，是因為蔡英文運氣好，真的令人傻眼！」這種無知的發言，在此時關鍵的防疫時刻，對台灣一點幫助都沒有。



王婉諭指出，不久前吳敦義才批蔡英文是「衰尾查某」，現在趙少康又改口說蔡英文運氣好，防疫不是靠運氣，趙少康口中說的好運，是由多少第一線醫療人員、多少第一線防疫官員，甚至是全台灣人民一同努力、守護的？



王婉諭提到，對台灣的醫療系統有信心，從數據上來看，台灣的疫情對比起亞洲各國，也都在穩定的控制範圍中，近日也開始傳出有病例痊癒的好消息；若真有好運，這些好運，也是由無數個正確判斷，和無數醫療人員的辛苦行動等，所組合而成；若真有好運，也是我們運氣好，有這麼多專業的防疫人員，一起守護台灣。



王婉諭強調，台灣不需要更多無謂的口水、謾罵，尤其是在現在艱辛的防疫期間，更需要凝聚全台人民的共識，一同為防疫努力。



王婉諭還說，作為立委，站在監督行政的立場上，我們更會和政府一起，守護台灣國人的健康安全，「武漢肺炎這一役，不只是政府及醫護人員的事，無論立場，你我都應該謹慎看待、齊心備戰！」