情人節隔天還要補班真心眼神死！令人懷念的老派約會技巧先頂著

▲重溫一下老派的約會方式將心意傳遞給對方。（圖／Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

本週五就是2/14西洋情人節了，除了疫情關鍵期讓許多人出外約會心驚驚，隔天2/15星期六還要補班的殘酷現實更是讓人眼神死，如果有打算要避開防疫期或情人節檔期，不妨來重溫一下老派的約會方式先頂著，照樣可以將心意傳遞至對方心中，日後再補過情人節更盡興。

請繼續往下閱讀...

1.手寫卡片傳心意

現代情侶談戀愛很簡單，天天24小時都能透過LINE、視訊零距離、零時差連線，反而很少人會花時間寫一張卡片傳遞心意，就有網友表示還是喜歡收到手寫卡片覺得很有溫度，尤其字美的話更加賞心悅目，或者拿到手寫卡片時，想到對方是靜下心來好好為寫下一字一句的情意，更加令人珍惜。

2.浪漫花束雖難照顧仍可羨煞辦公室

雖然現代女孩大多愛香奈兒的山茶花勝過真實的玫瑰花，但是女孩子看到花還是忍不住會覺得心情很好，有網友表示，在辦公室眾目睽睽之下，收到一大束玫瑰花，或者知名花藝品牌美感神強的質感花束，還是虛榮感十足；也有人表示，光想到一個大男人走進店裡開口買一束花，一路想著自己，還是很感動。

3.認真打扮給對方驚喜

許多情侶在一起久了，經常連哪天是情人節都忘記，偶爾梳妝打扮一下，肯定讓對方重拾怦然心動的感覺，無論情人節當天是要特別預訂一家經典老餐廳或者在家自己下廚，認真妝點一下自己，相信能重新為愛情加溫。就有網友說，交往久了難免感情比較淡，但久久看到對方難得在情人節為自己精心打扮的樣子，還是會心跳加速。