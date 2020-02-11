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獨／口罩之亂一週2片怎度日？多薄薄一片…4毛錢搞定

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

武漢肺炎疫情擴散，引發口罩之亂，雖然「實名制」已經上路，但還是有民眾排隊也買不到。高雄市有一位團購主曾宇通就在網路上揪團購買「不織布」，將不織布放進醫用口罩內裡，可增加口罩使用次數，而他的家人則是自製布口罩，將內裡裁出一個開口，放入不織布當作濾材，既方便、環保又不需排隊搶購。

▲布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲醫療口罩內放入薄薄一片不織布，當作替換濾材。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲口罩平放一層拋棄式不織布，戴上後並無異樣。（圖／記者許宥孺攝）

▲口罩平放一層拋棄式不織布，戴上後並無異樣。（圖／記者許宥孺攝）

曾宇通表示，這些不織布本來就是酒精消毒紙巾和濕紙巾的原形，有天突然靈光乍現，想到可以把不織布放在口罩內，當作替換式的濾材來使用，有阻絕口沫的效果，一片醫用口罩就可以用很久。曾宇通說，雖然一張不織布成本只要4角，頻繁替換也沒關係，但建議去醫院的話還是換上新的醫療口罩。

▲布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲乾燥不織布。（圖／記者吳奕靖攝）

曾宇通透露，將這個想法分享到臉書社團後，有許多民眾都來詢問使用方法，而長期團購的乾燥不織布，也賣出將近800包。

▲布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲自製布口罩，開口可以放入不織布當作濾材。（圖／記者吳奕靖攝）

除了醫療口罩再使用，姪女曾以晴則是將「拋棄式不織布口罩內裡」的想法，仿效奇美醫院陳冠廷醫師分享的自製布口罩做法，陳冠廷是將濕紙巾打開後等待乾燥，再塞進布口罩內，不過曾宇通團購的不織布原本就是乾燥不織布巾，塞入布口罩內當作內裡過濾層，就具有阻止飛沫效果。

▲布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲自製布口罩，開口可以放入不織布當作濾材。（圖／記者吳奕靖攝）

曾以晴表示，將布裁切成成人、兒童型口罩大小，並且做出「皺褶空間」，戴上後能確實包覆下半部臉型，布口罩內裡使用純棉二重沙，是親膚材質，口罩的外觀做出來之後，在中間留下一個開口，放入不織布當作口罩濾材，使用過後隨時能替換，而布口罩也可以每天清洗，既環保又不需要排隊搶購口罩。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前國內外科口罩產量日漸增多，實名制開放民眾購買的醫療口罩亦會逐步寬鬆，布口罩的基本防護效果雖未達外科口罩，但仍有一定程度防護效果。如果民眾在口罩不敷使用的情況下，在相對風險沒那麼急迫的環境之下，亦是能選擇應急。

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