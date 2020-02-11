父母皆一線醫護員「老師暖心陪伴女童」　她懂事喊話：媽媽加油！

▲女童的父母都是一線醫護工作者。（示意圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，上海寶山一名女童的父母都是一線醫護工作者，能夠陪伴她的時間非常少。女童媽媽近日在值夜班時，接觸到疑似新冠肺炎的患者，每天回家後都會把自己關在小房間進行自我隔離。幼兒園老師們得知情況後，便發出倡議成立故事小組，每天念故事給女童聽、陪她玩。

綜合陸媒報導，5歲的女童表示，「我的媽媽是人濟寶山分院的一名護士，聽媽媽說武漢有一種超級厲害的病毒，會感染人的，所以每天回到家她都把自己關在房間裡，不能陪我玩，也不能陪我們一起吃飯，她說這是為了保護我們，我要支持她的工作。」

女童的幼兒園老師在第一時間了解情況後，便發出倡議成立故事小組，每天接力為女童講故事，「我們老師每天會用直播或語音等不同的形式，像媽媽一樣的去陪伴和溫暖她，也更能讓女童的媽媽能夠放心在一線工作。」

目前女童的媽媽經過檢查後，各項指標全部都正常，將繼續在防疫第一線戰鬥。女童也對媽媽溫情喊話，「媽媽加油，你是最棒的，武漢也要加油喔，大家一起戰勝病毒！」

許多網友得知後覺得很窩心，紛紛留言表示，「有愛心的幼師真難得，加油」、「讓我們的愛心匯聚一起擊垮病毒」；但也有網友認為「這樣對得起孩子嗎」、「接觸過疑似病人不隔離，還每天回家，萬一感染了，路上要傳染多少人啊」。