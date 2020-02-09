台南鹽水蜂炮熱鬧開炸 市府展現高效率迅速恢復市容環境

▲台南鹽水蜂炮熱鬧開炸，台南市環保局投入大批清潔人車，9日中午迅速恢復乾淨市容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

萬眾矚目的台南鹽水蜂炮重頭戲主炮城2月8日晚熱鬧開炸！鹽水武廟特別打造三座大型LED花燈炮城，為新年祈福，並期藉此傳統民俗象徵驅散武漢肺炎，台南市政府團隊也展現高效率，總計動員260名清潔人力，在活動結束後即開始清掃整理活動周邊街道，9日中午恢復乾淨市容。

黃偉哲市長8日夜也特別前往視察指揮中心，慰勞工作同仁的辛勞，並提醒大家深夜工作時務必注意保暖。 黃偉哲市長表示，鹽水蜂炮及安南區聖母廟煙火是國際聞名民俗活動，尤其鹽水蜂炮是流傳百年的關聖帝君去除瘟疫民俗活動，今年因武漢肺炎防疫期間又適逢假日，人潮不斷湧入蜂炮及煙火施放場區，人潮持續到9日凌晨4時才離開，也帶來大量的垃圾，環保局分別動員鄰近清潔隊人力及機具，進行鹽水及聖母廟周圍道路清掃，計260人及47輛掃（洗）街車、垃圾車等清掃機具，於早上6點開始投入清理炮屑及垃圾工作，最令人感動的是在地里民也一起拿起掃把與清潔人員一同清潔家園，讓市容於9日中午前迅速復原，展現高效能公、民合作執行力。



環保局指出，安南區聖母廟8日盛大舉辦元宵煙火活動，環保局已事先安排清潔人力，計清出16公噸垃圾。元宵慶典總計聖母廟煙火及鹽水蜂炮共清理37.24公噸垃圾，因適逢假日清理出垃圾量比去年增加7公噸，但清潔隊整合迅速，大清早低溫出勤作業，並展現高效能執行力，才能在最短時間內復原市容。

台南市政府表示，今年蜂炮活動盛況空前，小小的鹽水小鎮湧入65萬人次到訪，超越去年人數，大家共同祈求關聖帝君展現顯赫神威，透過蜂炮開炸使武漢肺炎儘速退散。因現場參與人數眾多，鹽水街區巷弄人潮滿滿，市府團隊特別動員清潔人力及各式清潔機具，在9日清晨6時即開始迅速整理清掃周邊道路，恢復鹽水小鎮迷人樣貌。

台南市政府進一步指出，台南市這個週末舉辦多場戶外大型民俗活動，除了鹽水蜂炮，8日另有「聖母廟迎春」活動。市府團隊也投入清潔人力62人及機具10台，在聖母廟迎春活動後迅速恢復市容。