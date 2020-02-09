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武漢肺炎接連奪走父母！　女兒「絕望日記」：我也感染了好害怕...從此無消息

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▲對抗武漢肺炎大陸第一線醫護人員。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲對抗武漢肺炎大陸第一線醫護人員。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者劉亭／綜合報導

面對武漢肺炎（NCP）疫情，不只病患被折磨，有時家屬受到的痛苦也是旁人所無法想像。大陸湖北一名病患小杭就在微博寫下自己的的疫情日記，眼看著親愛的父母接連過世，最後連自己也被感染，雖然只寫下了短短的幾個字，但箇中無奈與害怕卻完全表露無遺。

從武漢23日封城開始，一名女網友小杭於微博紀錄自己與家人對抗武漢肺炎的點滴，從一開始1月23日，她寫道「封城了。我好害怕。誰能救救我們，媽媽越來越不舒服了」。

到了1月26日，小杭又寫到，媽媽打來說要被轉到金銀譚醫院（這次專門收治武漢肺炎隔離病患的醫院），不知道是好還是不好；沒想到過了2天之後，她又透露，媽媽已經走了，希望網友不要再回、給讚，因為「不想回覆了」。

▲小杭寫下絕望的武漢肺炎疫情日記，紀錄下父母接連過世消息，沒想到連她自己也感染了。（圖／翻攝自微博，下同）

▲小杭寫下絕望的武漢肺炎疫情日記，紀錄下父母接連過世消息，沒想到連她自己也感染了。（圖／翻攝自微博，下同）

到了1月29日，小杭又指出，正在陪爸爸做CT檢查，經過漫長的等待，只能蹲在路邊發呆，「這是我這輩子最卑賤最低賤的樣子。萬箭穿心也不過如此。但是我還是要護著我爸到最後阿」。

之後到了2月2日小杭又發文稱，今天送爸爸住院時也下了雨，就像爸爸24號送媽媽住院一樣，那天雨大到她來不及多看媽媽一眼，「爸爸在病房拼命地趕我走，叫我不要再來」。

在網友母親頭七那天，小杭發文指出，自己沒有夢到媽媽，「但我夢到我一直在找她，到處問人，你看到我媽媽了嗎，他知不知道我爸病了，我在找她...」。隔了幾天之後她又發文，「呼吸衰竭真是太殘忍的死法了」。

▲小杭寫下絕望的武漢肺炎疫情日記，紀錄下父母接連過世消息，沒想到連她自己也感染了。（圖／翻攝自微博，下同）

「媽媽，你帶爸爸走吧，天上可以自由的呼吸，別擔心我」，小杭說道，今天跟父親說了要記得他的樣子、聲音，小時後父母曾說如果丟了就找他身上的胎記，所以下次父母再看到他時，一定會認出來的。

在下一次的發文中，小杭寫道，「爸爸，我爸你也弄丟了。妳去找媽媽，然後等我，我們一起回家」。但就像預言一般，小杭5日再度發文稱「我好害怕，我也感染了」。網友的日記到此也就停了，沒有再更新，令人感到相當心痛與絕望。

看了這些日記之後，許多網友紛紛留言，「眼睜睜看著她的動態從媽媽走了到爸爸也走了，這到底是什麼世界啊……」、「對這一家人太殘忍了……」、「我的天哪…痛苦無助了！15天，這是怎麼樣的地獄？」、「我不想再看，真的要崩潰了。」、「哇哇大哭，我不知道明天再看，這一條還有沒有了，我也要記錄下。這個姑娘在短短15天內沒有了媽媽和爸爸」。

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